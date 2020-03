Zwei BMW am Wochenende gestohlen

Kassel. Zwei BMW wurden am Wochenende in Kassel gestohlen. Die Täter entwendeten einen BMW M6 im Wert von rund 60 000 Euro und einen schwarzen BMW 650i Cabriolet im Wert von 20 000 Euro.

Der Diebstahl des schwarzen M 6 mit dem Kennzeichen ESW-PV 221, der in der Zierenberger Straße in Rothenditmold abgestellt war, ereignete sich zwischen Samstagabend, 23.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13.20 Uhr, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

Das 6er BMW Cabrio mit dem Kennzeichen KS-JF 1511 war in der Fuldatalstraße in Wolfsanger gestohlen worden. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit nicht näher eingrenzen. Abgestellt wurde der Wagen am 19. Februar, dennoch vermuten die Ermittler einen Zusammenhang beider Diebstähle und eine in der Nacht zum Sonntag liegende Tatzeit.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.