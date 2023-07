Zwei Kasseler auf dem längsten Wanderweg der Welt

Von: Johannes Rützel

Teilen

Der längste Wanderweg der Welt: Christopher Schulz (links) und Robin Alheit aus Kassel wandern seit Ende März auf dem Appalachian Trail. Gut die Hälfte haben sie Anfang Juli schon geschafft. © Privat

Zwei junge Männer aus Kassel wandern auf dem Appalachian Trail im Osten der USA. Der HNA berichteten sie von Bären, Schlangen und dem „Trail-Magic“.

Kassel – Den Appalachian Trail im Osten der USA zu durchwandern, ist für viele Wanderer ein Traum. Christopher Schulz (30) und Robin Alheit (29) aus Kassel erfüllen ihn sich gerade. Ende März sind sie in Georgia losgewandert – Ende September wollen sie in Maine ankommen.

Aus Harpers Ferry in West Virginia berichteten die beiden unserer Zeitung am Telefon von ihrem Abenteuer. Zur Halbzeit haben sie einen kurzen Aufenthalt in der Hauptstadt Washington D.C. hinter sich: Ihre Freundinnen waren zu Besuch und es gab für beide neue Wanderschuhe. Die alten seien nach 1600 Kilometern hinüber gewesen, erzählen sie. Gestärkt mit selbstgebratenen hessischen Schmandschnitzeln machen sie sich nun auf die zweite Hälfte des Weges.

Der McAfee-Knob in Virginia: Eine der spektakulärsten Stellen des Appalachian Trails. © Privat

Christopher Schulz war Zeitsoldat bis Ende 2022, Robin Alheit ist Elektroniker. Ihr bürgerliches Leben haben sie vorübergehend abgestreift und – wie die anderen Wanderer auch – neue Trail-Namen angenommen. Schulz wird Hiking Viking (wandernder Wikinger) gerufen, Alheit heißt nun Nightwing, was eine Anspielung auf die Batman-Comics ist.

Auf dem Appalachian Trail sind verschiedenste Menschen unterwegs

Auf dem Trail sind sie schon auf verschiedene Menschen getroffen. Ein Mitwanderer heiße Handmade (handgemacht) – alle seine Ausrüstung habe er selbst gefertigt und laufe barfuß, erzählen die beiden. Ein anderer werde Pantry genannt (Küchenschrank), weil er immer besonders viel Proviant dabei hat. „Es kommt selten vor, dass wir alleine auf einer Übernachtung sind“, sagt Robin Alheit. Dazu steuern sie kleine Schutzhütten an, schlagen Zelt und Hängematte auf oder kommen in einer Jugendherberge unter.

Besondere Momente auf dem Trail schafft der sogenannte Trail-Magic (Wanderweg-Zauber): ob Frischwasserkanister, kühle Getränke, gegrilltes Fleisch oder ein Friseur, der Wanderern die Haare schneidet. Man wisse nie, was kommt, sagt Christopher Schulz. Besonders nach harten Tagen sei das stets ein Highlight. Ein Mann habe zum Beispiel in den Smokey Mountains einfach so 100-Dollar-Scheine verteilt.

Der Appalachian Trail: längster Wanderweg der Welt Vom Südstaat Georgia bis nach Maine an der kanadischen Grenze: Mit etwa 3500 Kilometern ist der Appalachian Trail im Osten der USA der längste zusammenhängend markierte Wanderweg der Welt. Namensgebend ist das Mittelgebirge der Appalachen. Das Gebirge erstreckt sich von Alabama bis Neufundland. Der höchste Berg Mount Mitchell in North Carolina misst 2037 Meter, die meisten Gipfel sind aber deutlich niedriger. Der höchste Punkt der Wanderung ist der Clingmans Dome (2025 Meter) zwischen Tennessee und North Carolina. Laut der Appalachian Trail Conservancy dauert die Durchwanderung fünf bis sieben Monate.

Auch die beiden Kasseler haben am Trail Spuren hinterlassen: „An einem Fluss haben wir mit Zeltplanen, heißen Steinen aus dem Lagerfeuer und 13 Leuten eine Sauna improvisiert“, erzählt Christopher Schulz. Die Geschichte hat sich verbreitet. Wo sie nun am Trail entlangkommen, seien sie nun oft schon vorher bekannt: als die beiden Männer, die eine Sauna gebaut haben.

Rehe, Schlangen und Bären gehören zum Appalachian Trail

Rehe mit ihren Kitzen sehen die Wanderer fast jeden Tag. Giftige Kupferkopf- und Klapperschlangen haben sie schon entdeckt und Robin Alheit auch einen Luchs oder Puma – ganz sicher, was es war, sei er sich nicht. Schwarzbären gibt es auch: „Da hatte ich schon etwas Angst, ich habe Kothaufen auf dem Weg gesehen und hatte dann plötzlich den schwarzen Popo vor mir“, erzählt Christopher Schulz von einer Begegnung. Der Bär habe sich dann aber verzogen.

Morgens aufzustehen und einfach nur nach Norden zu laufen, das ist sehr befreiend.

Bis Ende September wollen sie den Trail durchwandern. Das bedeutet 25 Kilometer pro Tag. „Morgens aufzustehen und einfach nur nach Norden zu laufen, das ist sehr befreiend“, sagt Robin Alheit.

„Tut es! Wir können den Trail jedem empfehlen“, schickt Christopher Schulz als Botschaft in die Heimat. Auch für Abschnitte des Fernwanderwegs lohne sich die Reise, sagt Robin Alheit: „Die Leute hier sind einfach toll – irgendwen mit demselben Tempo lernt man immer kennen.“

Noch mehr Infos: Die Appalachian Trail Conservancy kümmert sich um die Erhaltung des Wanderwegs.

Die schönsten Wander-Geschichten aus Nordhessen und Südniedersachsen.