Zwei Männer rasten im Vorderen Westen aus

Für zwei aggressive Männer endete der Mittwoch im Polizeigewahrsam.

Während ein 34-Jähriger aus Kassel in der Germaniastraße randalierte und eine Haustür beschädigte, belästigte ein 28 Jahre alter Mann an einem Haus in der Wilhelmshöher Allee die Bewohner durch „Sturmklingeln“.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake riefen mehrere Anwohner der Germaniastraße gegen 16.45 Uhr bei der Polizei an, weil der Randalierer an die Wände eines Mehrfamilienhauses getreten und die Haustür beschädigt hatte. Die Streifen konnten den aggressiven und schreienden 34-Jährigen schließlich in der Herkulesstraße festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

In der Wilhelmshöher Allee riefen Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 23.30 Uhr die Polizei wegen eines Manns, der Sturm klingelte. Auch die Polizisten hätten den Mann nicht beruhigen können. Einem Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde. Dagegen setzte sich der 28-Jährige massiv zu Wehr und versuchte, die Polizisten zu schlagen. Warum der amtsbekannte Mann aus dem Wetteraukreis, der nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, derart ausgerastet war, ist bislang nicht bekannt. Neben einer Kostenrechnung für die Übernachtung im Gewahrsam erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa