Mordfall Lübcke: Polizei nimmt Händler und Vermittler der Tatwaffen fest

Einsatz im Stadtteil Wesertor: Auch am Donnerstag waren Ermittler am Franzgraben, Ecke Martinstraße im Einsatz.

Im Fall des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat es zwei weitere Festnahmen gegeben. Das bestätigte die Bundesanwaltschaft am Morgen. Außerdem wurden Waffen von Stephan Ernst gefunden.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 10.51 Uhr - Nach Medienberichten handelt es sich um den Händler und den Vermittler der Waffen für Stephan Ernst, der die Tat am Mittwoch gestanden hatte. Zuvor hatte es in der Nacht zu Donnerstag Durchsuchungen gegeben - nach Informationen der HNA im Stadtteil Wesertor. Offiziell bestätigt wird das nicht. Allerdings waren auch heute Morgen noch Ermittler am Franzgraben, Ecke Martinstraße zu sehen. Anwohner bestätigen, dass auch heute mehrere Polizeiwagen dort standen. Am Mittwoch sollen über Stunden auch mehrere Krankenwagen im Bereich der Schützenstraße geparkt gewesen sein. Bei dem Haus handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus.

Nach HNA-Informationen gab es zudem an einem weiteren Ort einen Einsatz.

Ein Sprecher der ermittelnden Sonderkommission Liemecke sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir bestätigen, dass es an verschiedenen Orten polizeiliche Maßnahmen gegeben hat." Dabei seien auch Waffen gefunden worden, die dem Verdächtigen Stefan Ernst gehören sollen.

+ Hat die Tat gestanden: Stephan Ernst. © nh

Medienberichten zufolge wurden die Waffen des Tatverdächtigen in einem Erddepot auf dem Gelände des Bahnzulieferers Hübner gefunden, dem Arbeitgeber von Stephan Ernst. Die Firma hat den Fund der Waffen auf dem Betriebsgelände bestätigt, will sich dazu aber nicht weiter äußern.

Fall Lübcke: Verdächtiger verrät Waffen-Versteck

Nach Informationen unserer Zeitung hat Stephan Ernst bei seinem Geständnis die Lage des Depots auf dem Werksgelände genau angegeben.

Laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" hatte E. in seinem Geständnis offengelegt, dass er über zahlreiche Waffen verfügt - neben der Tatwaffe auch über eine Pump-Gun und eine Maschinenpistole vom Typ Uzi samt Munition. Er nannte Details, wie er sich diese beschafft hat und offenbarte die Verstecke.

Wohnungen der Festgenommenen durchsucht

Bei dem Vermittler der Waffen handelt es sich laut Generalbundesanwalt um den 43-jährigen Kasseler Markus H. Verkäufer war demnach der 64-jährige Elmar J. aus Nordrhein-Westfalen. Nach den Festnahmen der Männer durchsuchten Beamte die Wohnungen der beiden in Kassel und im Landkreis Höxter.

Elmar J. soll Stephan E. die Waffe, mit der dieser Anfang Juni Walter Lübcke erschoss, im Jahr 2016 verkauft haben. Den Kontakt stellte demnach Markus H. her. Vor diesem Hintergrund wird die Bundesanwaltschaft den Erlass von Haftbefehlen wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum Mord beantragen.

Die Bundesanwaltschaft wird heute gegen 12.30 Uhr über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren.

Weitere Informationen folgen.

mit dpa

