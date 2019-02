Zwillinge im Doppelpack: So ist der Alltag für eine Kasseler Mutter

"Mein erster Gedanke war: Ab jetzt brauche ich ein größeres Auto." Das sagt Johanna Kretzschmar aus Kassel, die Mutter von zwei Zwillingspaaren ist.

Kinderwagen in verschiedenen Größen, mit zwei oder drei Sitzplätzen, sind das erste, was beim Betreten des Gemeindehauses auffällt. Kaffeeduft, frische Brötchen und eine lebendige Geräuschkulisse warten im Gruppenraum. Hier läuft man in Socken herum, unzählige Schuhe stehen unordentlich gestapelt vor der Tür.

Beim Frühstück für Eltern von Mehrlingen können sich Mütter und Väter über Erfahrungen mit ihren Kindern austauschen. Das evangelische Familienzentrum Wehlheiden organisiert die Treffen regelmäßig.

Johanna Kretzschmar ist zum zweiten Mal dabei. Sie ist Mutter von gleich zwei Zwillingspaaren. Jaavid und seine Schwester Nila sind sechs Jahre alt, die kleine Milka und ihr Zwillingsbruder Lael sind anderthalb. Mit ihren Kindern hat die Vierfach-Mama alle Hände voll zu tun. Im Alltag bleibt sie trotzdem meistens entspannt. Organisation heißt das Stichwort. „Jeder Handgriff muss durchorganisiert sein“, sagt Kretzschmar. Bis Juli ist die alleinerziehende Mutter noch in Elternzeit.

Das Frühstück im Gemeindezentrum ist für sie eine gute Gelegenheit, mit anderen Zwillings- oder Drillings-Eltern ins Gespräch zu kommen. „Es ist schön, dass man hier so viele andere Mamas trifft, mit denen man sich austauschen kann.“ Dadurch, dass sie selbst schon zweimal Zwillinge bekommen hat, gebe sie inzwischen häufig anderen Mehrlings-Eltern Tipps. „Meistens geht es um sinnvolle Anschaffungen wie eine Zwillingstrage.“

Das Klischee, dass Zwillinge immer die gleichen Klamotten tragen, mag Johanna Kretzschmar nicht. Ihre Kinder sind meistens individuell angezogen.

Sie vermutet jedoch, dass es ein Unterschied sei, wenn die Zwillinge das gleiche Geschlecht hätten. „Nila und Jaavid hatten allerdings mit drei mal eine Phase, wo sie immer die gleiche Jacke anziehen wollten“, erinnert sich die 36-Jährige.

Vom Charakter her seien die beiden Sechsjährigen sehr verschieden. „Jaavid wäre gerne der Boss bei den beiden, aber Nila ist viel größer als er und die beiden messen sich dadurch auch öfter aneinander“, sagt Kretzschmar. Gegenüber fremden Menschen sei Jaavid dagegen eher schüchtern. Dass die beiden eine besondere Bindung haben, zeige sich in Alltagssituationen, zum Beispiel beim Zahnarzt. „Da muss ich immer gleich zwei beruhigen, weil der eine den Schmerz des anderen mitfühlt und auch weint“, erzählt Johanna Kretzschmar.

Dass sie gleich zweimal Zwillinge bekommen hat, damit hat die junge Mutter selbst nicht gerechnet. In ihrer Familie gibt es außer ihren Kindern keine weiteren Zwillinge.

Als sie das zweite Mal von der Mehrlings-Schwangerschaft erfahren hat, sei sie sehr überrascht gewesen. „Mein erster Gedanke war: Ab jetzt brauche ich ein größeres Auto“, erinnert sich die Vierfach-Mama lachend.

VON LILLI ELSEBACH