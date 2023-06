Zwischen Badegästen und Sonnenschirmen: Taufe im Freibad Harleshausen in Kassel

Von: Anna-Laura Weyh

Teil des Tauffestes im Freibad Harleshausen: Pfarrerin Sabine Kresse tauft die Geschwister Lara-Sophie und Finn-Alexander Müller. Dabei sind die Eltern Sandra und René Müller. © dieter schachtschneider

Die evangelische Kirche rückt in diesem Jahr die Taufe in den Mittelpunkt. Dazu gibt es in vielen Gemeinden besondere Taufaktionen – in Kassel auch im Freibad.

Kassel – An einem Sonntagnachmittag bei 27 Grad und strahlendem Sonnenschein lässt es sich an einem Ort besonders gut aushalten: im Freibad. Genau hierhin hat es gestern viele Kasselerinnen und Kasseler gezogen. Doch im Freibad Harleshausen sind an diesem Tag nicht nur Gäste mit Badeanzug und Handtuch zu sehen. Hinter dem vollen Schwimmbecken stehen auch drei Taufbecken auf dem Grillplatz am Rand des Geländes. Denn zum Kasseler Tauffest werden hier acht Kinder aus sechs Familien getauft, zwei von ihnen sind die Geschwister Lara-Sophie und Finn-Alexander.

„Das Freibad gehört zu Harleshausen wie auch die Erlöserkirche. Wir feiern mittendrin diesen besonderen Gottesdienst“, begrüßt Pfarrer Stefan Kratzke die Familien. Gemeinsam mit Sabine Kresse und Martin Hallaschka führt er durch den Taufgottesdienst – der auf jeden Fall etwas Besonderes ist.

Denn nur selten suchen die Besucherinnen und Besucher eines Gottesdienstes sonst unter roten Langnese-Schirmen Schutz vor der Sonne oder flüchten mit ihren Picknickdecken in den Schatten. Die Liedblätter werden ab und zu als Fächer genutzt, um die brütende Hitze zu ertragen. Immer wieder laufen Kinder zwischen den aufgestellten Stühlen umher, und das Kreischen und Planschen der Badegäste schallt vom Schwimmbecken herüber.

„Es ist lockerer, und das ist gut. Das Tauffest ist eine Mischung aus Feierlichkeit und Fröhlichkeit“, sagt Pfarrerin Sabine Kresse. Pfarrer Martin Hallaschka ergänzt: „Die Verbindung zum Wasser symbolisiert Lebensfreude. Wir taufen mit Wasser, und wir schwimmen im Wasser. Es trägt uns.“ Die Kirche hatte beim Förderverein Freibad Harleshausen für das Tauffest angefragt. „Wir haben die Idee unterstützt und bei den Vorbereitungen geholfen“, sagt die Vorsitzende Anita Mahrt.

Mit beim Tauffest dabei ist Familie Müller aus Kassel. Sandra und René Müller lassen ihre Kinder Lara-Sophie und Finn-Alexander, neun und drei Jahre alt, im Freibad taufen. „Die Gemeinde hat uns das angeboten. Wir finden es gut, das ist mal etwas anderes“, sagt Sandra Müller. Besonders gut gefällt ihr daran, dass die Taufe unter freiem Himmel stattfindet. Die Familie, die aus den Eltern, den beiden Täuflingen und dem großen Bruder Leon besteht, hält fest zusammen.

Dass sie diesen Tag gemeinsam erleben können, bedeutet ihnen viel. Denn Finn-Alexander ist krank. Bei dem Jüngsten der Familie wurde ein Lebertumor festgestellt, vor zwei Jahren wurde er transplantiert. „Mittlerweile geht es ihm besser. Aber er braucht noch viele Medikamente und ärztliche Kontrollen“, erzählt seine Mutter.

Der Körper von Finn-Alexander hat das Spenderorgan gut angenommen. Endlich entwickelt er sich normal, sagen seine Eltern. „Wir waren mit ihm wochenlang im Krankenhaus. Jetzt ist eine tolle Zeit, auch für die Taufe“, sagt Sandra Müller. Auch der neunjährigen Lara hat es gefallen. Sie sagt: „Erst habe ich mich ein bisschen vor dem Wasser am Kopf erschrocken. Aber dann fand ich es sehr gut. Und ich habe einen Fisch bekommen.“ Stolz zeigt sie einen kleinen Holzfisch, auf dem ihr Name und auch noch das Taufdatum eingraviert sind.

Im Anschluss an das Tauffest gibt es noch Kaffee und Kuchen vom Förderverein des Freibads sowie eine Seifenblasen-Aktion für die Kinder. „Danach gehen wir nach Hause zum Entspannen. Mit Finn müssen wir noch langsam machen“, sagt Sandra Müller.