Zwischen Kassel und Fulda werden die Gleise für den ICE erneuert

Von: Johannes Rützel

Links das alte Gleis, rechts schon das neue: Alexander Wahl, Projektleiter Gleisbau bei der Deutschen Bahn, steht bei Fuldabrück auf der ICE-Baustelle. Die Gleisbaumaschine RUS 1000 S hat rechts neues Gleis hinterlassen. Es muss nun nur noch verdichtet werden. Auch für das alte Gleis (links) liegen schon die neuen Schienen bereit. © Johannes Rützel

Mit dabei auf der Baustelle: Die Gleisbaumaschine RUS 1000 S schiebt und gräbt sich durch die ICE-Strecke zwischen Kassel und Fulda.

Kassel/Fuldabrück – Das ICE-Netz rückt die großen Städte in Deutschland seit rund 30 Jahren näher zusammen – doch die Gleise haben mittlerweile das Ende ihrer Lebenserwartung erreicht. Die Planungen für die Erneuerung der ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Würzburg laufen seit 2016, Baubeginn war 2019. Der Abschnitt zwischen Kassel und Fulda ist der Letzte, der noch erneuert werden muss. Man sei gut im Zeitplan – die Hälfte der Strecke sei kurz vor Kassel geschafft.

Doch zunächst tut sich an der Baustelle bei Fuldabrück nichts: Ein Lager an der Gleisbaumaschine ist kaputt. Die Arbeiter sind mit der Reparatur beschäftigt. David Schiefer aus der Obersteiermark nutzt die Zwangspause: Mit einem Kollegen hat er einen Energydrink geöffnet. In Holland, Deutschland, Tschechien und Ungarn hat er schon gearbeitet. „Man kommt viel herum“, sagt der 31-Jährige. Kassel und Umgebung gefallen ihm gut, Ahle Worscht hat er aber noch nicht probiert.

Fährt als Kranfahrer neue Schwellen zur Maschine und alte Schwellen zu den Waggons: David Schiefer (31) aus der Obersteiermark. © Rützel, Johannes

So alt wie Schiefer ist, so lange arbeitet der Steirer Günther Stolz schon im Gleisbau. Auf die Frage, wo er schon überall Gleise gebaut hat, zählt er fast jedes europäische Land auf. „Hier bei unserem Auftragnehmer Swietelsky arbeiten Mitarbeiter aus den Niederlassungen Österreich, Dänemark, Deutschland und Holland“, sagt Alexander Wahl, Projektleiter für Gleisbau bei der Deutschen Bahn.

Bundeshaushalt: weniger Geld für Bahnnetz Im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesrepublik ist weniger Geld für das Eisenbahnnetz vorgesehen, als von der Bahn gefordert: statt 45 nur 19,2 Milliarden. „Es ist schön, genug Geld zur Finanzierung zu haben, aber Planung und Bau sind auch wichtig“, gibt Alexander Wahl zu bedenken. „Baufirmen und Personal für die Bauüberwachung zu bekommen, ist im Moment schwieriger als das Budget.“ Dazu kämen noch Verkehrskonzepte, Umweltgutachten und viel mehr.

Einsatz der Gleisbaumaschinen erfordert präzise Logistik

Zwei gigantische Gleisbaumaschinen namens RUS 1000 S sind im Einsatz. Vom Überholbahnhof Kirchheim bei Bad Hersfeld arbeitet sich eine nach Süden, die andere nach Norden vor. Letztere hat es Anfang Juli bis nach Fuldabrück geschafft.

Der limitierende Faktor beim Tempo sei das Material, sagt Alexander Wahl. 24 Loks sind damit beschäftigt, alten Schotter abzuholen und neuen zu bringen sowie die alten Schwellen abzuholen und neue herbeizufahren. Je nachdem, wie viel Material gerade anhängt, ist der Gleisbauzug 800 bis 1000 Meter lang. Von 200 bis 300 Arbeitern sind 25 permanent am Gleisbauzug. Es ist eine Männerdomäne. Frauen gebe es zwei Hände voll, sagt der 49-Jährige aus dem Vogelsberg. Die Arbeiter haben Schichten von zehn Stunden. Nach zehn Tagen Arbeit gibt es zwei freie Tage.

Die Maschine ist wartungsintensiv: Dieser Arbeiter repariert gerade ein Lager. Alle 25-30 Kilometer wird die RUS 1000 komplett gewartet. © Rützel, Johannes

Auch die Maschine braucht Pausen. Alle 25 bis 30 Kilometer muss sie gewartet und müssen Verschleißteile getauscht werden. Auch Defekte seien normal, erklärt Alexander Wahl. Motoren, Förderbänder, Hydraulikschläuche: Die meisten Schäden werden vor Ort repariert, dafür gebe es genug Zeitpuffer.

ICE-Baustelle Kassel-Fulda: Die Strecke soll am 10. Dezember freigegeben werden

Damit es nicht so stark staubt: Ein zweiter Zug wässert das alte Gleis im Tunnel Rengershausen. © Rützel, Johannes

Thomas Wagner ist mit der Bauoberleitung und der Bauüberwachung beauftragt. Angesichts der anspruchsvollen Komplexität sei er mit dem Baufortschritt zufrieden. Die ICEs werden hier am 10. Dezember wieder fahren, sagt er überzeugt.

Wenn alle Schienen verlegt sind, werde das Gleis verdichtet: Nach einem Hebeverdichtgang und zwei Stabilisationen könne die Strecke mit 250 Kilometern pro Stunde befahren werden, erklärt Thomas Wagner weiter.

Die Gleisbaumaschine RUS 1000 S steht vor dem 1500 Meter langen Tunnel unter Baunatal-Rengershausen. © Rützel, Johannes

Die RUS 1000 S schiebt und gräbt sich durch die Gleise in Nordhessen

Bevor das Gleis für ICEs freigegeben wird, werden für etwa einen Monat Güterzüge auf der Strecke fahren. Eine Million Lasttonnen sind vorgeschrieben – danach wird das Gleis noch mal vermessen. Erst wenn dann alles passt, dürfen auch ICEs wieder über die Schienen rollen.

Doch zunächst rollt die RUS 1000 S los. Das kaputte Lager ist repariert, laute Huptöne kündigen die Weiterfahrt an, Dieselmotoren werden angeworfen. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Arbeiter schrauben die alten Schienen los. Mechanische Greifer heben die alten Schwellen aus dem Schotter. Sie wirken so leicht, als ob sie aus Styropor wären, dabei wiegt eine um die 300 Kilogramm. Förderschaufeln graben sich in den Schotter und führen ihn über Bänder nach hinten, neuer Schotter fällt in den Graben.

Die alte Schiene (oben) tauscht den Platz mit der neuen Schiene (unten): Die Schwellen legt die Maschine RUS 1000 S auch. © Rützel, Johannes

Präzise wie ein Uhrwerk lässt die RUS 1000 S die neuen Schwellen in Position gleiten, legt die neue Schiene darauf und schraubt sie dann automatisch fest. Vier weitere Monate wird sie sich stoisch durch Nordhessen schieben. (Johannes Rützel)

Die ICE-Baustelle zwischen Kassel und Fulda in Zahlen

27 Tunnel liegen zwischen Kassel und Fulda. Während dort gebaut wird, werden mit großen Ventilatoren Staub und Abgase hinausgeblasen.

70 Weichen werden ausgetauscht.

85 Kilometer Strecke werden neu verlegt. Das macht laut Deutscher Bahn insgesamt 163 Kilometer neues Gleis. Die alten Schienen werden in Hochöfen eingeschmolzen.

200 Meter Gleis kann die Gleisbaumaschine RUS 1000 S der österreichischen Firma Swietelsky pro Stunde verlegen.

400 Kilometer Kabel für modernere Signaltechnik werden gleich mitverlegt.

1000 Pferdestärken: So viel leisten die drei Dieselmotoren der RUS 1000 S jeweils.

150.000 Tonnen Schotter werden ausgetauscht und bauen das Gleisbett neu auf

196.000neue Schwellen werden verlegt. Die alten Schwellen haben aber nicht ausgedient: Auf Nebenstrecken werden sie weitere 40 Jahre halten.

15,5 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich die Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Würzburg.

270 Millionen Euro kostet die Erneuerung des Abschnitts Kassel-Fulda.