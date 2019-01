Zwischenstopp in Kassel: Hündin machte ohne Frauchen Halt am Bahnhof

Kassel. Hündin "Emma" stieg am Freitag in Kassel allein aus ICE. Frauchen fuhr weiter Richtung Frankfurt.

Dieser Hund hat wohl den richtigen Riecher, dass es in Nordhessen sehr schön ist. Einen Zwischenstopp in Kassel – ohne Frauchen – machte jedenfalls am vergangenen Freitag gegen 22.30 Uhr eine 15 Monate alte Mischlingshündin aus Frankfurt. Sie stieg am Bahnhof Wilhelmshöhe einfach aus einem ICE aus.

„Das hat sie ja noch nie gemacht“, sagte später die 33-jährige Besitzerin des Hundes. „Beim Halt in Kassel habe ich kurz mit dem Zugbegleiter gesprochen, da muss Emma aus dem Zug gesprungen sein“, erzählte die Frankfurterin der Bundespolizei. Anschließend gingen die Türen zu und der Zug fuhr weiter in Richtung Fulda.