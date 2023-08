3000 Herzen für Wincent Weiss

Von: Kirsten Ammermüller

Nahbar, authentisch und abwechslungsreich: Wincent Weiss versteht es, seine Fans zu begeistern. © Dieter Schachtschneider

Der Pop-Sänger begeistert vor 4000 Fans auf dem Kasseler Messegelände

Kassel – Vier Buchstaben, die man sich merken sollte: Myle. Der gerade mal 23-jährige Musiker heizte den wartenden 4000 Fans auf dem Kasseler Messegelände ein, bereitete mit viel Charme und einem Klangteppich aus eingängigen Pop-Nummern Wincent Weiss den Weg auf die Bühne. Dann ist es soweit: Auf der Bühne entlädt sich ein Feuerwerk, das seinesgleichen sucht.

Funkenregen prasselt von oben herab und schießt aus dem Instrument des Gitarristen, kurze Flammenwürfe schlagen empor. Dem Spektakel folgt ein erleichtertes Aufatmen, als Wincent Weiss die Bühne betritt und „Lass uns leben wie ein Feuerwerk“, singt. Zweifelsohne hätte der Anfang auch für Vertreter einer deutlich härteren Gangart stehen können.

Mit diesem fulminanten Auftakt hat der Pop-Sänger das Feuerwerk nicht etwa gleich zu Beginn seines Konzerts der „Open Air 2023“-Tour verschossen. In den folgenden zwei Stunden versteht er es bestens, sich seinen Fans – bestehend gefühlt zu 90 Prozent aus weiblichen Vertreterinnen zwischen acht und 28 Jahren – nahbar, authentisch und abwechslungsreich zu präsentieren.

Gleich beim zweiten Song „Hier mit dir“ steigt er von der Bühne und geht auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Das vergisst vor lauter Überraschung das Kreischen, erwidert das Strahlen seines Idols glückselig. Immer wieder sucht er die Nähe zu den Fans, zeigt sich angesichts einer Aktion von 3000 ausgeschnittenen bunten Papierherzen sichtlich gerührt. Hat aber auch Verständnis für alle „Finns“ im Publikum – ein 18-jähriger großer Bruder, als Begleitung seiner Schwester.

Der einstige DSDS-Kandidat – damals nicht wirklich erfolgreich – nutzt seine Popularität, um einige Botschaften loszuwerden: „Es gibt nichts, was mir so auf den Sack geht, wie diese feige Anonymität im Internet, mit der gehatet und gehetzt wird“, begeisterter Applaus.

Und weiter: „Lasst euch nicht sagen, wie ihr aussehen sollt“, die Realität, das wirkliche Leben sei hier und jetzt und würde nicht hinter irgendwelchen Filtern bei Instagram und Co. stattfinden. Die perfekte Überleitung zu seinem Song „Was die Menschen nicht wissen“. Aber auch sehr persönliche Botschaften hat er im Gepäck. Erzählt von seinen eigenen Depressionen und dass es nicht schlimm ist, sich ärztliche Hilfe zu suchen – „als ich einen Bänderriss hatte, bin ich auch zu einem Arzt gegangen.“ In „Winter in mir“ findet er klare Bilder für seine Probleme, in dem Song „1993“, bezogen auf sein Geburtsjahr, deutliche Worte für seinen Vater: „Ich werde nie so sein wie du.“

Musikalisch bewegt er sich vor allem in der zweiten Hälfte des Konzerts weg von den wohlig weichen rosa-roten Pop-Wolken in rockigere Gefilde, lässt in „Wo die Liebe hinfällt“ seine heimliche Heavy-Metal-Leidenschaft durchblitzen. Diese Töne werden vom Publikum ebenso begeistert aufgenommen, wie die folgenden Songs mit „Kaum erwarten“ und „Frische Luft“, die wohlige Wärme ausbreiten und der Sänger bei dem letzten sich wortwörtlich von seinen Fans auf Händen tragen lässt.

Am Ende mit begeistertem Applaus und zwei Zugaben steht außerdem die Erkenntnis, dass dieser Künstler zwar die Strategien der perfekten Selbstvermarktung beherrscht, darüber hinaus es aber versteht, einen Schirm der wohligen Geborgenheit und Zuversicht aufzuspannen, unter dem sich Generationen begegnen und der Eltern-Taxis eigentlich überflüssig macht – besser als Begleitung in das musikalische Feel-good-Bad miteintauchen.