Kasseler Tif zeigt Theaterstück zu Leerstand und Wohnungslosigkeit

„Leere Stadt“

+ © Privat Eleonora Herder Regisseurin © Privat

Theater mit aktivistisch-politischem Anspruch zeigt das Kollektiv „andpartnersincrime“. Jetzt bringt es ein Stück zur Wohnungslosigkeit ins Kasseler Theater im Fridericianum. Am Freitag ist Premiere.

„Wenn wir ab jetzt alles falsch machen, sitzen wir in vier Monaten auf der Straße“, sagt Regisseurin Eleonora Herder im Gespräch vor der Premiere des Stücks „Leere Stadt“ am Freitag im Tif.

Drei Monatsmieten solle man für Krisen auf der hohen Kante haben, das rieten Experten, die tief drin sind im Thema Wohnungslosigkeit. Man erwarte nicht, dass einen dieses Schicksal treffen könne. Aber, sagt Herder, „das kann jedem passieren“.

„Leere Stadt“ erzählt von Zwangsräumungen, Obdachlosigkeit als strukturellem Problem und von einem Leerstand, der als Kapitalanlage interessant ist. „Das ist auch in Kassel Thema“, sagt Dramaturgin Katja Prussas, „als Theatermacherin verschließt man ja nicht die Augen“.

Prussas ist auf der Suche nach Ensembles der freien Szene auf das Kollektiv „andpartnersincrime“ gestoßen und kam „ganz beglückt“ von einer ersten Begegnung in Frankfurt, wo die Gruppe nicht nur regelmäßig mit dem Künstlerhaus Mousonturm zusammenarbeitet, sondern die leerstehende Kantine der ehemaligen Akademie der Arbeit belebt hat. In der „ada-Kantine“ sind viele Wohnungslose zu Gast. Herder ist künstlerische Leiterin des Kollektivs, das sie als losen Zusammenhang von Theaterleuten, Medien- und Klangkünstlern sowie Journalisten beschreibt. Zum festen Stamm gehören Tim Schuster und Inga Bendukat.

Bendukat war an der Recherche zum Thema Leerstand beteiligt, zu der erste Ergebnisse einer Erhebung der Universität Kassel ebenso zählen wie HNA-Lektüre, Interviews mit Initiativen, Behörden und Betroffenen. Mit im Boot ist das Filmkollektiv „Freelance Underground“ aus Hannover, das Gespräche auf Video aufgezeichnet hat.

All das Material hat Herder auf gut eineinhalb Stunden verdichtet, um es auf die Bühne zu bringen: Marius Bistritzky und Sandro Sutalo spielen Investigativjournalisten, die die Mechanismen einer „zweiten Welle der Gentrifizierung“ aufdecken. „Das greift weiter als der lokale Kontext“, so Prussas. Herder ergänzt: „Es ist schockierend, wie akut das Problem ist.“

Ziel von „andpartnersincrime“ ist ein dokumentarisches Theater an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus, das Stimmen zu Wort kommen lässt, die sonst kaum Gehör finden. Das aber auch, so sagt es Inga Bendukat, mit den Mitteln der Imagination Möglichkeitsräume schaffen und zeigen will, wie es anders sein könnte.

„Sneak in“ heute, 20.15 Uhr, Tif. Premiere am Freitag ausverkauft, nächste Termine am 27.5., 10., 23., 24. Juni. Karten: Tel. 0561/1094-222, staatstheater-kassel.de Foto: Sebastian Papoulis/nh