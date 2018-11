ARD-Serie "Lindenstraße" wird eingestellt

Auch für sie ist 2020 Schluss: Marie-Luise Marjan, die in der "Lindenstraße" Mutter Beimer spielt.

Die Fernsehserie "Lindenstraße" wird nach 34 Jahren überraschend beendet. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD hat sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 12.48 Uhr - Das teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitag in Köln mit. Die letzte Folge soll demnach im März 2020 laufen.

Die "Lindenstraße" sei eine Ikone im deutschen Fernsehen, sagte der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehens, Volker Herres laut der Pressemitteilung. Zur Begründung hieß es: "Wir müssen nüchtern und mit Bedauern feststellen: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie."

Auch wenn die Zuschauerzahlen in den vergangenen Jahren immer weiter geschrumpft sind, kommt diese Meldung dennoch überraschend. Die Fernsehserie des WDR wird seit 1985 immer sonntags um 18.50 Uhr ausgestrahlt. Hunderte Schauspieler und Zehntausende Komparsen waren seither zu sehen. In der Lindenstraße, die in München liegt, wohnen Familien – besonders serienprägend sind die Familien Beimer-Schiller, Beimer-Ziegler und Zenker – sowie Paare und Wohngemeinschaften. Für die Dreharbeiten stehen ständig 100.000 Requisiten zur Verfügung.

Ende der Lindenstraße: Das sagt der WDR-Fernsehdirektor

WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn sagte: "So sehr der Abschied auch schmerzt, können doch alle Beteiligten sehr stolz sein, denn sie haben mit der "Lindenstraße" geschafft, was keiner anderen deutschen Serie gelungen ist: über Generationen hinweg mitten aus dem Alltag der Menschen heraus große gesellschaftliche und politische Themen abzubilden."

Lindenstraße: Das sind die Köpfe hinter der ARD-Serie

Die Produzenten

Hana Geißendörfer ist seit 2015 Produzentin der "Lindenstraße" - gemeinsam mit ihrem Vater Hans W. Geißendörfer, dem Erfinder und Produzenten der "Lindenstraße".

Hans W. Geißendörfer sagte einmal, für ihn habe es zwei Inspirationen für die beliebte Serie gegeben: Seine Kindheit in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Aisch und die britische TV-Serie "Coronation Street".

Die Regisseure

Bei den ersten 31 Folgen der Lindenstraße führte Geißendörfer selbst Regie. Mittlerweile wechselt diese zwischen den Regisseuren Ester Amrami, Iain Dilthey, Herwig Fischer, Kerstin Krause und Dominikus Probst - in einem Turnus von etwa drei Monaten.

Die Autoren

Die Drehbuchautoren der Lindenstraße sind Anke Heindel, Catrin Lüth, Tina Müller (Chefautorin), Philipp Neubauer, Ruth Rehmet und Jens Schleicher. Frühere Autoren sind unter anderem die Schriftstellerinnen Martina Borger und Maria Elisabeth Straub, die von 1985 bis 1997 gemeinsam 250 Drehbücher für die Serie verfasst haben.

