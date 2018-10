Auftaktkonzert bei den Kasseler Musiktagen mit Countertenor Valer Sabadus

Bejubelter Auftritt in Kassel: Countertenor Valer Sabadus (Mitte) und das Ensemble Concerto Köln.

Die Kasseler Musiktage haben mit dem gefeiertem Auftaktkonzert mit dem Countertenor Valer Sabadus und Concerto Köln begonnen.

Die ersten Stars der Musikgeschichte waren nicht etwa Instrumentalisten wie der Teufelsgeiger Niccolò Paganini. Es waren Opernsänger und Operndiven, die an den Opernhäusern in ganz Europa gefeiert wurden.

Eine besondere Bewunderung, gemischt mit einer Spur Mitleid, schlug dabei den großen Kastraten entgegen, deren berühmtester, Farinelli (1705-1782), der Megastar seiner Zeit war.

Zu Recht hat der Künstlerische Leiter der Kasseler Musiktage, Olaf A. Schmitt, diese besondere Stellung des Kunstgesangs als Thema des Auftaktkonzerts des diesjährigen Festivals gesetzt, das sich unter dem Motto „Wann singst du?“ dem Singen in seinen unterschiedlichsten Facetten widmet.

Ein überzeugendes Konzept, denn auf der Bühne des prachtvollen Blauen Saals der Kasseler Stadthalle stand ebenfalls ein Sänger mit riesigem Star-Appeal – der Countertenor Valer Sabadus.

Hätten bereits im 18. Jahrhundert Männer über seine außergewöhnliche Gesangstechnik mit perfekt ausgebildeter Kopfstimme verfügt, Zehntausenden (!) von Jungen hätte die Genitalverstümmelung erspart bleiben können.

„Caro Gemello“ – lieber Zwilling – war Sabadus’ Programm überschrieben, eine Anspielung auf die lebenslange Freundschaft, die den Kastraten Farinelli mit dem (ebenfalls berühmten) Librettisten Metastasio verband.

Von ihm stammten die Arientexte der italienischen Opern dieses Konzertabends. Hätte Farinelli die ehrenvolle Anrede auch Valer Sabadus gegönnt? Verdient wäre es. Schon in der ersten Arie, „Quel buon pastor son io“ aus der Oper „La morte d’Abel“ von Antonio Caldara, ließ Sabadus seine Stimme herrlich aufblühen, mühelos und klar in der Höhe mit metallischem Kern, wandlungsfähig in der Farbgebung, mit perfekter Diktion.

Doch nicht zuvorderst die Gesangstechnik macht die Faszination von Sabadus’ Interpretationen aus, vielmehr ist es der intensive, quasi-natürliche, dabei künstlerisch hoch entwickelte Ausdruck. Sabadus lebt den Gesang auf der Bühne und unterstreicht dies mit ausdrucksvoller Gestik.

Gleichzeitig führt Sabadus vor, wie sich Koloraturgesang von instrumentaler Virtuosität unterscheidet. In der Arie „Amor, dover, rispetto“ aus der Oper „Adriano in Siria“ von Geminiano Giacomelli, mehr noch bei „Senti il fato“ aus Nicola Porporas „Polifemo“ wirkten selbst atemberaubende Koloraturen nie wie technische Kabinettstücke, sondern barsten schier vor Emotion.

Derartige Interpretationen gelingen nur mit einem Instrumentalensemble der Spitzenklasse. Als solches erwies sich Concerto Köln mit seinem Konzertmeister Markus Hoffmann. Kompakt im Klang, agil in der Spielweise, mit starkem Bassfundament agierten die Kölner – auch in Instrumentalstücken von Caldara und Veracini.

Das Kasseler Publikum spendete frenetischen Applaus und wurde mit Zugaben belohnt, darunter eine Canzona von Farinelli und – als krönender Abschluss – „Ombra mai fu“ aus der Händel-Oper „Xerxes“.

Kasseler Musiktage: Samstag, 20 Uhr, documenta-Halle: „Hygge“. Herdís Anna Jónasdóttir (Sopran), Orchester im Treppenhaus: Bearbeitungen volkstümlicher Lieder. Sonntag, 11 Uhr, Ständesaal: „Ich pfeif auf die Oper“. Nikolaus Habjan (Pfeifen), Ines Schüttengruber (Klavier). Sonntag, 19 Uhr, Alte Brüderkirche: Ensemble Weser-Renaissance Bremen. Werke von Georg Otto, Heinrich Schütz. Karten: Tel. 0561 / 203 204. www.kasseler-musiktage.de