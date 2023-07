Ausstellung in Kassel sucht nach dem „Bernsteinzimmer“

Von: Mark-Christian von Busse

Gipsmasken mit Auffälligkeiten: Kathrin Brömse aus Marburg macht ein vermeintliches Bernstein-Syndrom zum Thema. © Mark-Christian von Busse

Die Ausstellung im Hugenottenhaus widmet sich in diesem Sommer dem „Bernsteinzimmer“. Bis zum 17. September sind Werke von etwa 50 Künstlern zu sehen.

Dass sich das Hugenottenhaus, dieser 2012 zur documenta 13 von Carolyn Christov-Bakargiev aufgespürte „Lost Place“ an der Friedrichsstraße, für die Präsentation von Kunst bestens eignet, ist bei der fünften, vom Kasseler Künstlerpaar Silvia und Lutz Freyer auf die Beine gestellten Ausstellung keine Überraschung mehr.

Die Räume in dem seit Jahrzehnten leer stehenden Gebäude von 1825 haben, so heruntergekommen und abgerissen sie sind, unvergänglichen Charme. Mit dem als Café-Restaurant „Perle“ genutzten Bodesaal und der „Kunstzone“ im Innenhof mit wild wucherndem, durch viel Mühsal zugänglich gemachten Grün ist das Hugenottenhaus ein zauberhafter sommerlicher Place-To-Be.

Das wirklich Verblüffende ist, wie um die 50 Künstler in meist ortsspezifischen Installationen zum wiederholten Mal einen neuen Blick auf das Hugenottenhaus werfen. Nach „Freie Zimmer“, „Bewegte Zimmer“, „Doppelzimmer“ und „First Aid“ seit 2019 lautet das Thema „Bernsteinzimmer“ – nach dem seit dem Zweiten Weltkrieg verschollenen ursprünglich preußischen Prunkraum. Viele Facetten des Begriffs greifen die Künstler auf, von denen einige mit Silvia und Lutz Freyer die Klasse von Fritz Schwegler an der Kunstakademie Düsseldorf besucht haben, und andere in Kassel noch ganz am Beginn einer künstlerischen Laufbahn stehen. Pascal Heußner erweitert das Organisatoren-Duo des Künstlerpaars Freyer inzwischen fest zum Trio.

Da ist der besondere, rare Schmuck aus Bernstein – das Künstlerpaar Eva & Adele hat sein Schatzkästchen zur Verfügung gestellt. Allgemeiner steht das Bernsteinzimmer für den Verlust von Unwiederbringlichem, für die Suche nach etwas Wertvollem, für ein unergründliches Geheimnis, den Blick in eine Vergangenheit, die unwiderruflich vorüber ist, sowie für die eigene Vergänglichkeit – wenn die schwer kranke Claudia van Koolwijk ins Zentrum ihrer an ein Diorama erinnernden Schauvitrine einen Tyrannosaurus Rex rückt. Kathrin Brömse irritiert mit Gipsmasken mit Beschädigungen und der Erläuterung eines vermeintlichen „Bernstein-Syndroms“. Dass auch der Künstler Thomas Bernstein ausstellt, hat natürlich seinen eigenen Witz.

Was ist kostbar? Worauf kommt es an? Was bleibt? Klaus Seelmann hat eine schlichte, begehbare Transportkiste in einem Raum platziert, „treasure inside“ steht darauf. Der Schatz sind wir selbst, die Menschen – keine äußerliche Pracht.

Als ein Juwel, das verschwinden wird wie das Bernsteinzimmer aus dem Schloss in Königsberg, erscheint nicht zuletzt das gesamte Hugenottenhaus mit seinen vielen Wunderkammern. Könnte sein, dass schon bald die Investoren-Pläne verwirklicht werden und das gesamte Areal bebaut wird. Die Ausstellung sei „auch ein Stück weit Verabschiedung“, sagt Silvia Freyer. Man sollte vor dem Verschwinden die Erinnerung speichern, so wie manchmal Millionen Jahre alte versteinerte Fauna und Flora („Inklusen“) in Bernstein eingeschlossen sind.

Bis 17.9., Friedrichsstraße 25, Fr bis So 14 bis 19 Uhr. Eintritt: 6 bis 10, ermäßigt 3 bis 5 Euro, Dauerkarte 25 Euro. Führungen sonntags, 16 Uhr (Anmeldung erbeten). Weitere Infos: hugenottenhaus.com, perle-kassel.de

Bernsteinschmuck von Eva & Adele. © Privat

Schaukästchen von Claudia van Koolwijk. © Privat

Objekt von Marco Glashagen und Ingrid Flohry. © Privat