Ausstellung in Kassel mit Werken von Bernd Zimmer 

Präsentation zum 70. Geburtstag: Der im oberbayerischen Oberhausen lebende Maler Bernd Zimmer in seiner Ausstellung „Kristallwelt“ in der Neuen Galerie in Kassel, hier vor den Gemälden „Unendlicher Beginn“ und „Chromwolke“.

Die Neue Galerie in Kassel zeigt beeindruckende Malerei des einstigen „Neuen Wilden“ Bernd Zimmer.

Bernd Zimmer malt schon lange keine Menschen mehr. „Ich wüsste gar nicht, wie – angezogen, nackt?“, sagte er bei der Präsentation seiner eindrucksvollen Ausstellung „Kristallwelt“ in der Neuen Galerie in Kassel. Denn Zimmer sagt eben doch eine Menge über den Menschen aus: über dessen Stellung in Natur und Universum, den Wunsch nach Erkenntnis.

„Er kreiert seinen eigenen Kosmos“, sagt Gesa Wieczorek, Volontärin bei der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) und eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Zimmer male Konstellationen, wie es sie im All gar nicht gebe, die auch an eine Vergrößerung unter dem Mikroskop denken ließen: Das große Ganze und das Innere eines jeden Lebewesens sind aufeinander bezogen. Wir Menschen, die „wir für eine Billionstel Sekunde auf der Welt sind“, seien „alle aus Sternenstaub entstanden und kehren zu Sternenstaub zurück“, sagt Zimmer.

Doch selbst wenn man gar nichts erfährt von seinen Intentionen und Inspirationen, nichts weiß über seine Suche nach dem Ursprung des Lebens („zu den Quellen kann man nicht mit dem Auto fahren“), seine vielen Reisen, seine Auffassung von Natur, die er eine „religiöse Haltung“ nennt, selbst dann können Zimmers Gemälde faszinieren. Ihre Tiefe, ihre packende, leuchtende Farbigkeit.

Die Fähigkeit, Farben fließen zu lassen, Bewegung und Reflektionen zu erzeugen – ob bei einem Wasserfall in China oder einem See in der Uckermark, in dem sich das Sternenzelt spiegelt. Oft überschreitet das die Grenze zur Abstraktion. Einige der großformatigen Gemälde könnten in den oberen Stockwerken hängen, wo die Farbfeldmalerei dominiert. Geschichten erzählen, Interpretationen nahelegen, das will Zimmer eben nicht.

Wenn man Zimmer aber erleben kann – und der Maler kommt am 29. November zum Künstlergespräch nach Kassel – sollte man sich die Chance nicht entgehen lassen. So spannend erzählt er von der libyschen Wüste und davon, dass die oberbayerischen Alpen so schön sind wie die Dschungel Asiens: „Unsere Grundlage liegt in der Natur, wir sind Teil der Natur.“ Der Mensch aber mache sie sich untertan und zerstöre sie dadurch, statt sorgsam mit ihr umzugehen: „Aber die Natur ist stärker.“

Anschaulich schildert Zimmer, wie er Holzschnitte fertigt, die er als wichtige, eigenständige Werke betrachtet, und erzählt von seiner Vorliebe für sein „Lieblingsinstrument“ Motorsäge. Mit dem „ganz feinen Messerchen“ könne er wunderbar runde Formen schaffen: „Mit so einem Schwung kann man gar nicht mit dem Messer schneiden. Gefährdet ist nur immer der große Zeh.“

„Ich bin ein Handwerker“, betont Zimmer und nennt sich selbst einen „Dinosaurier“. Am 6. November wird er 70 Jahre alt. Seine Kasseler Schau, Teil einer richtigen Ausstellungs-„Tournee“ zum runden Geburtstag, kann nur einen kleinen Teil seines umfangreichen Werks präsentieren. Sie zeigt aber, wie vital und lebendig dieser Künstler, der Mitte der 70er-Jahre zu den „Neuen Wilden“ in der Malerei zählte, geblieben ist.

Zur Person

Bernd Zimmer (69, in Planegg bei München geboren) hat ein „sehr bewegtes Leben“ gehabt, wie er sagt. Er war ein junger 68er, flog von der Schule, absolvierte eine Lehre im Hanser-Verlag, holte später das Abitur nach, studierte Philosophie und Religionswissenschaften ohne Abschluss und lernte im Verlag Wagenbach alle wichtigen Protagonisten der Studentenbewegung kennen.

Ein „irres Glück für Deutschland“ nennt er 1968, „der postfaschistische Mief war schrecklich.“ Zimmer war auch ein hervorragender Segler, Deutscher Meister und Mitglied des Olympia-Kaders. Eigentlich wollte er Schriftsteller werden: „Dazu habe ich nicht die Power.“

Nach einer Reise nach Mexiko und in den Süden der USA begann er 1975/76 mit dem Malen: „Ich bin ein stolzer Autodidakt.“ Mit Rainer Fetting, Salomé, Helmut Middendorf und anderen „Jungen Wilden“ gründete er in Berlin – „ein solidarischer Gedanke“ – die Selbsthilfegalerie am Moritzplatz, 1980 nahm er an der Ausstellung „Heftige Malerei“ im Haus am Waldsee in Berlin teil.

Entstanden sind seither allein 2600 Gemälde und etwa 900 Holzschnitte. Zimmer betont, wie wichtig Reisen und Ortswechsel seien – „raus aus dem Trott“. Deshalb hat er nicht nur ein Atelier in Oberhausen/Oberbayern, sondern auch in Warthe/Uckermark.

Die Ausstellung „Bernd Zimmer. Kristallwelt“ ist bis zum 3. Februar in der Neuen Galerie, Schöne Aussicht 1, in Kassel zu sehen. Geöffnet Di-So, feiertags 10-17, Do bis 20, ab Januar Fr statt Do bis 20 Uhr. Eintritt 6 (4) Euro, Kasseler Studierende und bis 18 Jahre frei. Infos und Führungen: Tel. 0561/31680123, Katalog im Wienand-Verlag. Nächste Termine: Yoga, morgen, 10.30 Uhr. Führung, morgen, 11.30 Uhr. Kunstpause am 24.10., 12.30 Uhr.