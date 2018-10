Historiker über "Babylon Berlin": Drohen uns Weimarer Verhältnisse? 

Lange nach dem Ende der Weimarer Republik ist heute wieder von "Weimarer Verhältnissen" die Rede. Zu Recht? Wir sprachen mit dem Historiker Daniel Schönpflug.

Die Serie „Babylon Berlin“ nimmt die Zuschauer mit in das Jahr 1929 – eine Zeit, die geprägt war von politischer und gesellschaftlicher Unruhe. Die Weimarer Republik stand kurz vor ihrem Kollaps: 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Drohen heute angesichts jüngster Entwicklungen in unserer Demokratie erneut „Weimarer Verhältnisse“? Ein Gespräch mit dem Historiker Daniel Schönpflug.

Herr Schönpflug, wie treffend bildet „Babylon Berlin“ die Hauptstadt von 1929 ab?

Daniel Schönpflug: Das Bild scheint mir in vielen Punkten realistisch zu sein. Wichtig ist mir, dass man das Stadtbild und die Milieus von Berlin wunderbar sieht. Einerseits das Elend der Arbeiter und andererseits die Eliten, die im Luxus schwelgen. Diese Spaltung der Gesellschaft wurde in der Serie gut eingefangen.

Besteht die Gefahr, dass Historisches durch solche Produktionen verklärt wird?

Schönpflug: Die Gefahr besteht. Ich denke aber, dass das hier nicht der Fall ist. Die Kennzeichnungen der Milieus, der politischen Öffentlichkeiten und des Nachtlebens sind nah dran an den Erkenntnissen der Historiker. Zudem lehnt sich die Ästhetik der Serie an die Filmsprache der 20er Jahre an. Man wird in die Härten dieser Zeit eingeführt, ist sich aber auch immer bewusst, einen kunstvoll gemachten Film zu sehen.

Die Serie spielt in der Zeit kurz vor dem Ende der Weimarer Republik. Warum ist Weimar gescheitert?

Schönpflug: Da ist zum einen die Last des verlorenen Krieges. Die hohen Reparationszahlungen, die das Land über Jahrzehnte verschuldet hätten. Dann die politische Situation: Der Kreis derjenigen, die die Republik aus Überzeugung unterstützten, war klein und in den neuen Eliten war die Identifikation mit der Republik begrenzt. Die Parteienlandschaft war zersplittert, die Mehrheitsbildung schwer und die Republik mit heftiger Gewalt von links und rechts konfrontiert. Hinzu kamen wirtschaftliche Krisen. Der Börsencrash 1929 brach der Republik das Genick. Von da an wurde die NSDAP immer mächtiger.

Kann sich Geschichte wiederholen? Nicht nur im Zusammenhang mit „Babylon Berlin“ liest und hört man immer wieder von drohenden „Weimarer Verhältnissen“ in Deutschland.

Schönpflug: Geschichte wiederholt sich nicht in identischer Weise. Das heißt aber nicht, dass es nicht sinnvoll ist zu vergleichen.

Wo sehen Sie heute Ähnlichkeiten zu damals?

Schönpflug: Etwa bei der Mobilisierung von rechts, wie man das auch in Chemnitz gesehen hat. An den politischen Rändern entstehen Gegenkräfte, die sich teils unwidersprochen öffentlich äußern können, was zur Mobilisierung auf der Straße und zu Gewalt führt. Nur war das Ausmaß in den 20ern ein anderes. Links und rechts gab es Massenorganisationen, die die Republik ablehnten und Tausende auf die Straße brachten.

Gänzlich unorganisiert war das, was wir in Chemnitz gesehen haben, nicht. Dort gingen Teile der AfD mit Rechtsextremen demonstrieren.

Schönpflug: Ja, das muss man ernst nehmen. Da sind organisatorische Ansätze und der bewusste Einsatz von Gewalt erkennbar. Nur waren das Ausmaß, die Regelmäßigkeit und die Ressourcen von umstürzlerischer Gewalt in den 20ern weitaus größer.

Sie sagen, dass die Möglichkeit, sich unwidersprochen extrem zu äußern, ähnlich ist.

Schönpflug: Es ist erstaunlich, dass Begriffe, die damals zur Radikalisierung beitrugen, es heute wieder tun. Zum Beispiel sprach auch die Rechte der 20er von der „Lügenpresse“. Und auch heute stellen wir wieder fest, dass sich Stil und Ton in den Parlamenten ändern, in denen die AfD vertreten ist. Das gilt auch für öffentliche Meinungsäußerung, etwa bei Demonstrationen.

Viele Menschen wählen heute aus Protest. Auch die NSDAP war zunächst eine Protestpartei.

Schönpflug: Sie ging hervor aus dem Protest gegen den Waffenstillstand, gegen die Gründung der Republik und gegen den Versailler Vertrag. Ihr Ziel war von Anfang an die Abschaffung der jungen Demokratie. Insofern muss man die Anfänge vergleichbarer Entwicklungen heute sehr ernst nehmen.

In der Zeit, in der „Babylon Berlin“ spielt, hatten die meisten nicht vor Augen, was in den kommenden Jahren auf sie zukam. Neigen wir dazu, erst dann zu merken, was wir verursachen, wenn es zu spät ist?

Schönpflug: Ich glaube, es gibt eine Bereitschaft, sich in Phasen von Krisen und Verunsicherungen nach starker Führung zu sehnen, die einfache Lösungen anbietet. Die Vorstellung, aus dem schwierigen demokratischen Geschäft auszusteigen, um machtvoller agieren zu können, ist den Menschen eingeschrieben. Und die Gefahr, dass diese Sehnsucht wieder größer wird, gibt es auch heute. Sie würde sicher stärker, wenn wirtschaftliche Krisen aufkämen.

Zur Person: Daniel Schönpflug (49), geboren in Bochum, ist Professor an der Freien Universität Berlin und Wissenschaftlicher Koordinator des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Er befasst sich mit der europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts und hat auch als Autor von Drehbüchern für Doku-Dramen gewirkt. 2017 erschien sein Buch „Kometenjahre. 1918: Die Welt im Aufbruch“.

