„Barbie“ rettet den Kinosommer: Feministischer Film mit Rekordstart

Von: Bettina Fraschke

Teilen

Ryan Gosling als Ken and Margot Robbie als Barbie in einer Szene der Films "Barbie". © -/Courtesy of Warner Bros. Pictures/dpa

Der Barbie-Film läuft nun auch in den deutschen Kinos – und ist bereits in den ersten Tagen sehr beliebt. Ein Kommentar von Bettina Fraschke.

Mit der rosa Corvette ins Kinoglück: Der „Barbie“-Film legt einen erfolgreichen Kinostart hin und weckt Hoffnungen für die gebeutelte Branche. Am Start-Wochenende spielte der Film mit der berühmten Spielzeug-Figur weltweit über 304 Millionen Euro ein. Bei Produktionskosten von 130 Millionen plus Werbeaktionen von 63 Millionen Euro ist das ein Mega-Erfolg. Ein Film-Hype in Pink.



Damit haben sich die hochgesteckten Erwartungen voll erfüllt. Das ist insofern beachtlich, als sonst nahezu ausschließlich Filme mit männlichen Helden die Spitzenplätze in den Kinocharts einnehmen. Ein Spielzeug-Gigant wie Mattel im Hintergrund schadet gewiss nicht, siehe „Lego-Movie“, aber die hier cineastisch bearbeitete Blondinenwelt in Augenschmerz-Rosa ist sicherlich noch spezieller.



Der Film reüssiert und könnte die schwächelnde und zusätzlich vom Streik in Hollywood betroffene Branche über die nächsten Wochen retten – wenn nicht sogar über das Jahr. Die Sommermonate sind im Kino eine wichtige Saison: die Zeit der Blockbuster.

Aktuell drängen sich noch Tom Cruise mit seiner „Mission Impossible“, Harrison Ford als Indiana Jones, die Animationsfilme „Elemental“ und „Lady Bug & Cat Noir“ sowie der härteste „Barbie“-Konkurrent „Oppenheimer“ auf den Leinwänden. Das Wettrennen zwischen dem Historienepos um den Atombomben-Erfinder und dem rosaroten Puppenabenteuer hat „Barbie“ zum Auftakt-Wochenende allerdings klar für sich entschieden.

Welche Lektion lässt sich daraus lernen? Mut zum Unkonventionellen. Dieser „Barbie“-Film ist eine feministische Utopie, der Auszug aus der Spielzeugwelt gleicht einer Vertreibung aus dem Paradies, Regisseurin Greta Gerwig hat groß gedacht und groß gewagt – das Filmstudio Warner ist mitgegangen.



Heutzutage wird die pinke „Barbie“-Welt nicht mehr als rückschrittlich gesehen, sondern als Inbegriff eines selbstbestimmten, weiblichen Lebensstils. Es sind junge Frauen, die diese Umwertung vorgenommen haben. Sie finden nun Beachtung als so relevante Zielgruppe, dass ihre Geschichten Stoff fürs große Sommerkino sind.