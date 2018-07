Premiere "Die Meistersinger von Nürnberg":Eine Oper vor Gericht

Bayreuth. Jubel nach der Saison-Premiere von Barrie Koskys Inszenierung von Richard Wagners "Meistersingern von Nürnberg". Grandios: Der Bass Michael Volle in der Titelrolle.

Nürnberg war für Richard Wagner ein Jerusalem, sagt Regisseur Barrie Kosky: „das Herz und die Seele Deutschlands“. So ist seine Bayreuther Inszenierung der Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ eine Befragung dieses Ortes als Mythenmagnet: Für Wagner, der sich hier ein perfektdeutsches Ideal-Mittelalter fantasiert, später für die Nationalsozialisten, die in den Reichsparteitagen ihre ebenfalls auf Überwältigung abzielende Version eines Gesamtkunstwerks verwirklichen wollten und dort 1935 die Rassegesetze ausriefen. 1945 siedelten die Siegermächte ihre Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg an.

Und Barrie Kosky? Er stellt die Oper vor Gericht, in den Saal des Nürnberger Justizpalastes. Den Wahn-Monolog, die einem Wimmelbild gleichende Festwiese mit dem Sängerwettstreit. Am Ende, wenn Hans Sachs die deutschen Meister verteidigt, steht er ganz allein im Zeugenstand („Ich bin verklagt und muss besteh‘n“). Und: Er sieht aus wie Richard Wagner. Wie kann man das Deutschtümelnde, wie kann man die durch ideologische Vereinnahmung belastete Oper heute anschauen? Die überzeugende Inszenierung, die zur Saisonpremiere in ihrem zweiten Jahr frenetisch und mit Fußtrampeln gefeiert wurde (bis auf wenige Buhs auch die Regie, eine Seltenheit in Bayreuth), stellt genau diese Fragen. Und zwar vorrangig durch diese Rahmensetzung, ohne dass mit ihr darüber hinaus sonst viel getan wird (Bühne: Rebecca Ringst).

Klaus Bruns hat dafür maximal bauschig-putzige Mittelalter-Kostüme entwickelt, in denen die Handwerksmeister aussehen wie eine Mischung aus dem samtbewamsten Albrecht Dürer und den langmähnigen Musikern einer Heavy-Metal-Band. Passt ja zu diesem Nürnbergvision Song Contest.

Dass Hans Sachs am Ende mit seinem schwarzen Samtbarett aussieht wie der Komponist, gehört zur zweiten großen Regiesetzung Koskys. Er untersucht, wie viel Autobiografisches in den „Meistersingern“ steckt. Viel. Dazu inszeniert er bereits im Vorspiel zum ersten Aufzug eine Gesellschaft in der Villa Wahnfried, bei der die Gäste, darunter Franz Liszt und Dirigent Hermann Levi, in einer improvisierten Aufführung in die Figuren der Oper schlüpfen.

Das Publikum geht den Weg begeistert mit, der mit einigen augenzwinkernden Übertiteln in Stummfilmmanier vorab eingeführt wird. Es lässt sich auf diese komödiantische Idee ein, die vollgepackt ist mit Slapstick und Tür-auf-Tür-zu-Gags, und bei der sich Michael Volle als Wagner/Hans Sachs aus dem Gestenrepertoire eines Louis de Funès zu bedienen scheint.

Überhaupt: Michael Volle. Der Bass ist der Star des Abends, das Publikum feiert seinen kultivierten Erzählton, seine kraftvolle Stimmeleganz etwa im Schusterlied mit größter Euphorie. Und das will etwas heißen, wenn man auch ansonsten begeisternde Sänger im Ensemble hat. Klaus Florian Vogt als Walther von Stolzing mit herrlicher, hell-timbrierter Leichtigkeit, Günther Groissböck als würdevollen Veit Pogner (und anfangs Franz Liszt). Der sehr ausdrucksstarke Johannes Martin Kränzle ist ein karikaturhafter Sixtus Beckmesser (erst: der jüdische Dirigent Hermann Levi, gegen den im Hause Wagner gestichelt wurde).

Zu nennen sind ferner Emily Magee und Wiebke Lehmkuhl als Eva und Magdalena sowie Daniel Behle als großartig präsenter David.

Philippe Jordan am Pult geht die Klanggestaltung frisch und spritzig an, strahlend in der Schusterstube und im Quintett „Selig wie die Sonne“, schlank und oft liedhaft.