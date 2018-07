Eröffnungspremiere in Bayreuth: Wagners "Lohengrin" gefeiert

Bayreuth. Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen "Lohengrin". Die Inszenierung lebt vom Bühnenbild des Künstlerpaares Neo Rauch und Rosa Loy und Christian Thielemanns Dirigat.

Von Bettina Fraschke

Bayreuth. Ein Stromschlag durchzuckt die Gesellschaft von Brabant, als der rätselhafte Fremde erscheint. Energie durchflutet die herumhängenden Kabel, Licht blitzt. Lohengrin als Ressourcenerneuerer erscheint mit einem drachenfliegerförmigen Keramikschwan, kämpft später mit einem Schwert in Blitzform.

Die diesjährige Neuinszenierung der Bayreuther Festspiele, Richard Wagners Oper „Lohengrin“, setzt voll auf Optik und viel nostalgisches Flair. So gab es nur wenige, kaum vernehmbare Buhs fürs Regieteam und frenetischen Jubel für Sänger, Chor und Dirigent bei der Premiere am Mittwoch im Festspielhaus.

Die visuelle Schwelgerei verantwortet das Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy, die die surreale Szenerie in dutzende Schattierungen von Blau getaucht haben. Delfter Kachel-Look, gestärkte Spitzenkragen, Hauben. Wir sind schließlich in Brabant. Gegeben wird ein pastelliges Elektrifizierungsmärchen, in dem alle Führungskräfte zarte Insektenflügel tragen. Ein Motenvolk? Die Kulissen wirken wie die bemalten Papierausschnitte in einem altmodischen Spielzeugtheater. Gestaffelte Zweidimensionalität vor einem halbrunden Bühnenprospekt in Blau. Betörend schön, aber durchaus statisch.

Im zweiten Aufzug stehen Ortrud und Telramund bestimmt eine halbe Stunde lang im Gemälde einer Sumpflandschaft herum. Die Projektion auf einem Gazevorhang ändert sich nur ganz minimal in den Wolkenformationen und im Licht. Und das Schilf wird manchmal hin und hergeschoben, sodass die Figuren wie hinter Adventskalendertürchen auftauchen und verschwinden.

Passend zur überwältigenden Bilderpracht inszeniert Regisseur Yuval Sharon die Massen. In seiner ausgefummelten Choreografie sinken die Heerscharen variantenreich darnieder, recken die Arme, die Begleiterinnen Elsas werfen in einer minutenlangen Prozession mit elegischer Geste blau-weißes Konfetti.

Sharons im Programmheft geschilderte spannende Regiegedanken über eine in Konventionen erstarrte Gesellschaft, für die der Zweifel Elsas notwendiger ist, als Lohengrins Pseudoerlösung, durch die lediglich weiterer Totalitarismus droht, werden demgegenüber vor allem in den Details sichtbar. Etwa dann, wenn das Paar-in-spe sich zur Liebesbekundung nicht mal ansieht und Elsa von Anfang an deutlich macht, dass bei ihr keinerlei Gefühle brennen. Wenn Lohengrin Elsa in der Hochzeitsnacht im spießigen Gemach an eine Art Riesenakku fesselt – klar: mit einem Stromkabel („Dein Lieben muss mir hoch entgelten / für das, was ich um dich verließ“), als sie sich über das Verbot, nach seinem Namen zu fragen, hinwegsetzt. Und am Ende, wenn Elsa das dominante Blau ihrer Gesellschaft überwunden hat und in strahlendem Orange stolz dasteht, während Lohengrin bei seiner Gralserzählung matt am Boden liegt. Beide Frauen überleben, sie können die wahren Erneuerinnen sein.

Luzide Klangbilder

Hochenergetisch gestaltet Christian Thielemann den Orchesterklang. Mit kaum hörbarem Pianissimo zu Beginn, mit flottestem Tempo beim Vorspiel zum dritten Aufzug, mit viel Lust an pointenreichen Dynamikwechseln und effektvollen Generalpausen. Die somnambule Märchenstimmung spiegelt sich perfekt in seinen verklärenden, luziden Klangbildern.

Piotr Beczala, bei seiner Ankuft in Arbeiterkluft, ist ein überzeugender Lohengrin, unheroisch, mit herrlich lyrischem Ton und weicher Phrasierung. Anja Harteros’ reifer, goldener Sopran passt zu dieser Interpretation der Elsa, lässt aber das Mädchenhaft-Naive vermissen. Waltraud Meier gibt ihrer Ortrud leichte metallische Schärfe im strahlenden Mezzosopran und eine charismatische Bühnenpräzenz. Ihr Gegenüber, Tomasz Konieczny, war bei der Premiere als Friedrich von Telramund vokal zwar stark präsent, aber nicht ganz in Bestform. Wie immer überzeugend mit delikater Stimmeleganz: Bassist Georg Zeppenfeld als König Heinrich. Auch Eglis Silins prägte sich ein als hochpräsenter Heerrufer.

Entkräftet verlässt Lohengrin schließlich die Szenerie, und am Ende bleibt es ein bisschen unklar, ob wir nun den seriösen Märchenduktus zugunsten einer ironischen Brechung verlassen. Denn es erscheint Elsas Bruder Gottfried als rätselhafte, komplettgrüne Gestalt mit Hut, die aus sich selbst heraus zu leuchten vermag. Ein Ampelmännchen ist der Erbe von Brabant.