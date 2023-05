„Uhsical“ zu Erotik-Unternehmerin: Frischer Wind in den Schlafzimmern

Von: Steve Kuberczyk-Stein

Teilen

In „Beate – Das Uhsical“ am Jungen Theater in Göttingen spielten: Dorothea Röger, Fabienne Elisabeth Baumann, Jens Tramsen, Jan Reinartz, Agnes Giese, Sebastian Strzys, Malin Kraft, Michael Johannes Mayer. © Dorothea Heise

Eine bejubelte Premiere feierte „Beate – Das Uhsical“ am Jungen Theater in Göttingen

Göttingen – Mit der Eröffnung von Erotik-Shops, sowie mit ihren Versandhäusern, brüskierte Beate Uhse (1919-2001) die Moral der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Obwohl sie viel angefeindet und sogar nach zahlreichen Anzeigen mehrfach von der Justiz ins Visier genommen wurde, vervielfachten sich ihre Umsätze jahrzehntelang. Das Junge Theater Göttingen hat aus dem Leben der umstrittenen Unternehmerin eine musikalische Revue von Peter Schanz von der Leine gelassen.

„Beate – das Uhsical“ feierte am Freitag vor ausverkauften Rängen eine bejubelte Premiere. Die Inszenierung von Tobias Sosinka punktet begeisterte. Die Besucher eine Zeitreise, die Uhses wirtschaftliche Erfolge im Kontext zu den großen Veränderungen in der Bundesrepublik darstellt.

So die Nachkriegsjahre, in denen Millionen Vertriebene und Schwarzmärkte das Land prägten – Uhse war selbst Flüchtling – dann die keimenden Blüten der sozialen Marktwirtschaft und schließlich die von Drogen und Hippies (herrlich bunte, verrückte Klamotten) geprägten 70er-Jahre und die von Aids heimgesuchten Folgejahre. Klingt wie eine Dokumentation, ist es etwas, doch die Inszenierung setzt es mit viel Witz und Schwung in Szene. Herrlich grotesk werden die Folgen der sexuellen Aufklärungsschübe durch Uhses Gebrauchsanleitungen in Szene gesetzt.

Beischlafstellungen werden mit beweglichen Handpuppen eingeübt, Ratgeber wie „100 Stellungen für die Ehe“ zum großen Vergnügen der Besucher ungelenk und tollpatschig nachgestellt. Auszüge aus den Erotik-Anleitungen wurden verlesen: „Diese Stellung ist für kurzbeinige Frauen und korpulente Männer.“

Auch die Gerichtsverhandlungen – Uhse hatte sich zeitweise mit über 2000 Anzeigen auseinanderzusetzen – wurden in bester Klamauk-Manier auf die Schippe genommen. Natürlich fehlte auch die passende Musik zum Thema nicht. Auch sie sorgte für Stimmung. Stücke wie „All You Need Is Love“, „Flieger, grüß mir die Sonne“, „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“ oder „Let’s Talk About Sex“ animierten zum Mitsingen.

Die Mischung aus Klamauk und dokumentierten Zeitgeschehen harmonierte prächtig. Die Besucher amüsierten sich, lachten viel, spendeten Zwischenapplaus. Ein gelungener Kontrast, dass Fabienne Elisabeth Baumann als Beate Uhse (alle anderen Rollen waren mehrfach besetzt) die leisen, feinen Töne gehörten. Eine Frau, die nach Kriegsende ihr Kind durchbringen will, erste Erfolge auf dem Schwarzmarkt sammelt, sich verliebt, geschieden wird, mit Fleiß und Cleverness schließlich ein Imperium aufbauen wird.

Ganz still ist es im Saal, als sie gegen Ende „I did it my way“ anstimmt. Riesenschlussapplaus.

Es spielten: F.E. Baumann, Agnes Giese, Malin Kraft, Michael Johannes Mayer, Jan Reinartz, Dorothea Röger, Jens Tramsen. Bühne: Jörg Brombacher, Kostüme: Gesa Gröning, Choreografie: Michael Johannes Mayer, Dramaturgie: Isabelle Küster. Die Band: Bernd Nawothnig, Steffen Ramswig, Sebastian Strzys.