Abba-Konzert in Bad Gandersheim: Ein Fest der Nostalgie

Umjubelt: Abba sind Nadine Kühn (Agnetha, von links), Stefan Stara (Björn), Tim Müller (Benny) und Jessica Trocha (Anni-Frid), hinten Dirk Hinzberg und verdeckt Noraleen Amhausend als Moderatoren. © Julia Lormis / Domfestspiele

Bei den Gandersheimer Domfestspielen hat die Premiere „Dancing Queen“ die Zuschauer zu Beifallsstürmen hingerissen.

„Dancing Queen – Das große Abba-Konzert“ bei den Gandersheimer Domfestspielen beginnt gar nicht mit Songs der legendären schwedischen Band. Sondern mit Olivia Newton-John für England, dem Portugiesen Paulo de Carvalho – sowie Cindy und Bert aus Deutschland.

Sie zählten zu den Konkurrenten für Abba beim Grand Prix Eurovision de la Chanson 1974 im Seebad Brighton. Ihre braven Beiträge illustrieren den Kontrast zum mitreißenden Auftritt von Abba: Der Sieg mit „Waterloo“ war nicht nur eine Sternstunde des heute als Eurovision Song Contest bekannten Wettbewerbs, sondern für Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson der Beginn einer beispiellosen Weltkarriere.

„Waterloo“ ist auch in der ausverkauften Premiere vor der grandiosen Kulisse der Stiftskirche in Bad Gandersheim ein fulminanter erster Höhepunkt. Bald klatscht das Publikum in der von Intendant Achim Lenz eingerichteten kurzweiligen Abba-Revue mit – nach zwei Stunden wird es Ensemble und Festspielband mit schier grenzenlosem Jubel noch nach den Zugaben nur ungern von der Bühne abtreten lassen.

In der „Abba-Arena“ in London sind es Avatare, die die nach den Beatles zweiterfolgreichste Band Europas am Leben halten. Hier kommen Nadine Kühn (Agnetha), Jessica Trocha (Anni-Frid), Tim Müller (Benny) und Stefan Stara (Björn) den Vorbildern recht nahe – auch dank Perücken und einer opulenten, umwerfenden 70er-Jahre-Garderobe mit viel Glitzer. Immer wieder wird das Outfit gewechselt (Kostüme: Anja Müller).

Erzählt wird die Geschichte der Band von Bennys Blockflötenunterricht bis zum überraschenden Abba-Kurzzeit-Comeback 2021. Noraleen Amhausend und Dirk Hinzberg sind viel mehr als „Moderatoren“, sie halten den Abend zusammen, singen eigene Titel, und sogar „Inspizientin“ (Natalia Voskoboynikova) reicht nicht nur Mikros an und nimmt Gitarren entgegen, sondern bekommt ihre Einlagen. Patricia Martin (musikalische Leitung) erläutert engagiert und peppig, was die zeitlose, unwiderstehliche Musik von Abba ausmacht: Die Melodien gehen ins Ohr, auch wo die Rhythmen durchaus vertrackt sind. Fans können sich damit identifizieren, auch weil die Band ihre eigenen Gefühlszustände immer offengelegt hat.

Abba sind nicht nur Harmonie, Herzschmerz und zuckersüß-klebrig, wie der Songtitel „Honey, Honey“ von der „Waterloo“-Platte verheißt, sondern genauso „SOS“: Der steile Aufstieg, Arbeitswut, Erfolgsdruck, das Kriseln der Ehen – bereits 1982 verkündete das Quartett eine „Pause“. Oft enthalten die Lieder mehr als Spurenelemente von Melancholie. Die Festspielband arbeitet das bei „Knowing Me, Knowing You“ oder „The Winner Takes It All“ schlackenlos-fein heraus. Aber ehe Schwermut überhandnimmt, springen die Moderatoren ins Publikum, fragen nach Lieblingsliedern – und es gibt ein beschwingtes „Mamma Mia“.

Wieder am 1., 2., 9. Juli, viele weitere Termine bis 12. August. Karten: Tel. 0 53 82/95 53 311, gandersheimer-domfestspiele.de