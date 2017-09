Botschaft unter Druck

In Kassel gibt es weiterhin Kunst zu sehen. Bei allen finanziellen Hiobsbotschaften und Unfähigkeitsbescheinigungen gegenüber der documenta mag man es fast nicht glauben, aber aus dem Zwehrenturm steigt weiter Rauch auf, in der Aue quaken die Frösche, und am Wochenende werden die Ausstellungsorte noch einmal aus allen Wandteppich-Nähten platzen.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die d14 ein Debakel, aber was macht die Fast-Pleite mit dem Besucherblick? Berührt das Millionendefizit auch die inhaltliche Einschätzung der Ausstellung?

Wenn man sich inklusive Athen fast ein halbes Jahr mit dieser documenta beschäftigt hat, muss die Antwort ja lauten. Die Werke der d14 appellieren so vielstimmig und Zeigefinger wedelnd an verantwortungsvolles Handeln, dass man diese Maßstäbe auch an die documenta selbst anlegen muss. Natürlich wird kein Kunstwerk im Schatten des Millionendefizits besser oder schlechter, und sicher verlieren die Themen der d14 nicht an Relevanz (wären sieben Millionen Euro mal das globale Hauptproblem!). Die Bedeutung der Ausstellung als Ganzes und die Erfahrungen der Besucher lassen sich nicht in Geld aufwiegen – und zum Glück versucht das auch (noch) niemand.

Trotzdem hat die documenta-Leitung unverantwortlich gehandelt, und die große Diskrepanz zwischen dem moralisierenden Auftreten und den finanziellen Entgleisungen trifft die Ausstellung als selbst ernannte Instanz der richtigen Seite im Kern. Diese Inszenierung als Weltgewissen ist sicher auch ein Grund für die giftig schäumende Welle aus Wut und Häme, die der documenta im Allgemeinen und Adam Szymczyk im Besonderen nun entgegenschwappt. Darin spiegelt sich auch die Genugtuung derer, die sich von der weit nach links gelehnten Haltung der d14 angegriffen fühlten: Die Welt der Kunst ist eben auch keine bessere. Viel schlimmer noch: Im Wutbürgerbewusstsein verheddert sich eine weltfremde Kulturelite im Athener Luftschlossbau, und die Steuerzahler müssen dafür geradestehen.

Die finanzielle Schieflage ist auch insofern fatal, als dass nun über einen Nutzwert der Kunst diskutiert wird. Musste man das Marmorzelt nach Kassel bringen? Mussten in Athen so viele Ausstellungsräume bespielt und kunstfreundlich gekühlt werden, brauchte es so viele Künstler?

Die Kunst muss erstmal gar nichts. Das ist ihr Segen und ihr Fluch. Nichts davon ist im engeren Sinne nötig, aber alles kann für die Botschaft einer Ausstellung zwingend sein. In Adam Szymczyks Konzept musste Athen so groß werden, um nicht als Kassels kleine Schwester zu enden oder den d13-Miniausstellungen in Kairo und Kabul nachzueifern. Athen sollte als gleichwertiger documentaStandort mit einer Ausstellung geadelt werden, für die tatsächlich Menschen nach Griechenland reisen. Jede Reduzierung der Ausmaße hätte den Anspruch torpediert, den politisch bevormundeten Griechen auf Augenhöhe zu begegnen.

Die zeitgenössische Kunst lebt von Gesten. Teuren Gesten, wie wir immer mal wieder erinnert werden. Athen war eine große Geste, die der d14 finanziell das Genick gebrochen hat. Das Tragische ist, dass dieser Umstand nun genau die Vorurteile bestätigt, gegen die Szymczyk mit seiner Schau anrennen wollte. Athen das Millionengrab, wo nichts funktioniert und deutsches Steuergeld retten muss, was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist.

Auch wenn die Schulden der documenta nichts mit Athen an sich zu tun haben – das öffentliche Urteil ist längst gefällt. „Von Athen lernen“ ist eine hämische Spott-Floskel geworden. Und das ist tatsächlich das Schlimmste, was der d14 passieren konnte.