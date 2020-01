BR-Moderatorin wird dringend zu ihrem Auto gerufen - Situation im Parkhaus macht sie fassungslos

Bayern 1 Radio-Moderatorin Gabi Fischer zeigt sich auf ihrem Twitter-Account verärgert. Ein Mann ließ sie zu ihrem parkenden Auto antanzen, da er nicht einsteigen konnte.

München - Wer kennt es nicht, das Vorurteil, dass Frauen einfach nicht einparken können. „Frau am Steuer, Ungeheuer!“, heißt es. Doch Radio-Moderatorin Gabi Fischer räumt jetzt mit dem Vorurteil auf und postet auf Twitter ein Bild, das das Gegenteil beweist.

Bayern 1 Radio-Moderatorin wird zu ihrem parkenden Auto ausgerufen - Mann kann nicht in Auto einsteigen

Auf der Social-Media-Plattform postet die „Die Blaue Couch“-Moderatorin ein Foto von zwei parkenden Autos, dazwischen nur etwa zehn Zentimeter Platz. Vor den Autos steht ein Mann, der Kopf ist abgeschnitten. Dazu schreibt Gabi Fischer: „Ich werde dringend aufgerufen, zu meinem Fahrzeug (links) zu kommen, weil dieser sehr verärgerte Mann nicht einsteigen kann.“ Die Moderatorin fügt hinzu: „Finde den Fehler.“ Anscheinend war sie gerade unterwegs und musste ungewollt zu ihrem parkenden Auto zurück. Dort kam es zu einer dreisten Situation - mit einem „sehr verärgerten“ anderen Fahrer.

Ich werde dringend aufgerufen, zu meinem Fahrzeug (links) zu kommen, weil dieser sehr verärgerte Mann nicht einsteigen kann.

Finde den Fehler pic.twitter.com/5NKj8LwHH6 — Gabi Fischer (@FischerinGabi) January 14, 2020

Twitter-User reagieren gespalten - „Ich hätte mich wortlos umgedreht und wäre wieder gegangen“

Viele Twitter-User können den Groll der Radio-Moderatorin nachvollziehen. „Er hat einen ‚sportlichen` Wagen, ist aber nicht sportlich genug, um über die Beifahrerseite einzusteigen und rüber zu rutschen“, kommentiert ein Follower unter das Bild. „Ich hätte mich wortlos umgedreht und wäre wieder gegangen“, schreibt eine Userin.

Er hat einen "sportlichen" Wagen, ist aber nicht sportlich genug, um über die Beifahrerseite einzusteigen und rüber zu rutschen. — Peter (@Neusser) January 14, 2020

Einige Twitter-Follower waren schon einmal in der gleichen Situation und posten eifrig Bilder.

Kenn ich. Hab ich ne Zeit lang regelmäßig gemacht, weil einfach keine andere Parklücke zu finden war.

Ein Hoch auf den Golf 2 mit seiner kompakten, übersichtlichen Karosserie pic.twitter.com/HEXHCVXZcl — David (@kpanic) January 14, 2020

Doch nicht alle glauben Gabi Fischer. „Er muss ja da schon so gestanden haben, als du da geparkt hast, sonst hätte er ja auch nicht aussteigen können. Scheiße geparkt hat er dann auf jeden Fall. Du hast dann beim Parken aber in Kauf genommen, dass er nicht mehr in sein Auto kommt. Auch ganz schön arschig“, kommentiert ein User den Post. „Naja, wenn sie sich danach hingestellt hat, hat sie ihn ja blockiert! Und ja er könnte von der anderen Seite einsteigen und ja er hätte auch vorher richtig einparken können! An ihrer Stelle hätte ich da nicht geparkt, weil ich Angst um meinen Lack hätte“, ist die Meinung eines Followers.

