Kritik zum Brandenburger Polizeiruf 110: „Hmm, hmmm!“

Hier war weniger eindeutig mehr. Unsere Kritik zum Brandenburger "Polizeiruf 110".

Es ist schon erstaunlich, wie packend Nichts sein kann. Wie bewusst gesetzte Pausen den Zuschauer an einen gewöhnlichen Kriminalfall fesseln können. Mit ihrem „Polizeiruf 110“ bewiesen Regisseur Stefan Kornatz und die Autoren Bernd Lange und Hans-Christian Schmid Mut zur Entschleunigung – und ließen „Der Fall Sikorska“ zu einem geradezu sinnlichen Erlebnis werden.

So ruhig war die Kameraführung, dass einige Szenen wie Stillleben wirkten. Dann etwa, wenn die Kommissare einen Feldweg entlang gingen, wie durch ein Landschaftsgemälde, und man nichts hörte außer Wind und flatterndem Absperrband.

Dazu diese emotionale Sterilität in der vermeintlich heilen Welt der Familie Heise, einer Welt, die immer mehr bröckelte, um dann doch noch lange gärende Verzweiflung hervorzubringen. War Katarzyna Heise (Lina Wendel) über fast eineinhalb Stunden sichtbar gefühlsbefreit, weinte sie am Ende bitterlich, als das Erwartbare offensichtlich wurde. Ja, all das war schon ziemlich gut.

Wirklich großartig aber war das immer wiederkehrende „Hmm ...“ von Kommissarin Olga Lenski (Maria Simon), welches sie in Dialoge einstreute, in denen ohnehin kein Wort zu viel war. Denn auch ein Laut von Nichts kann ergreifender sein als tausend Worte. Also, Frau Lenski, war dieser Krimi außergewöhnlich schön? Lenski: „Hmm, hmmm!“