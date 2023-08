Märchenmusical: Hier hat eine junge Frau etwas zu sagen

Brüder-Grimm-Festival in Kassel zeigt „Die kluge Bauerntochter“

+ © BETTINA FRASCHKE Motiviert: Das Ensemble des Märchenmusicals „Die kluge Bauerntochter“ bei einer Probe auf der Seebühne im Park Schönfeld. © BETTINA FRASCHKE

Letzte Proben für das Märchenmusical „Die kluge Bauerntochter“ – Premiere am Donnerstag

Kassel – „Nur ein Wunder verändert die Welt“: So schallt es über den Teich im Park Schönfeld, als bei der Probe zum Brüder-Grimm-Festival ein Liebesduett dran ist. Das singende Paar ist hier zwar wenig märchenhaft in Hoodie, Basecap und Leggings gekleidet, dennoch stellt sich beim Zuhören ein Gefühl von Romantik ein – gekonnt ist halt gekonnt. Die acht Profidarstellerinnen und -darsteller des Märchen-Musicals „Die kluge Bauerntochter“ müssen gegen die schlechte Witterung dieser Tage anproben, man trägt Regencape und feste Schuhe. Der Boden auf der Seebühne wird immer wieder getrocknet. Dennoch sind manche Tanzsequenzen knifflig, sagt Darstellerin Sabine Guth beim Gespräch nach Probenende, zumal die Bühnenkonstruktion im Wasser schwankt.

In ihrer Rolle sagt Kathrin Roppel einmal „Ich bin so gespannt“ – und das trifft auch auf die Stimmung des Ensembles um Regisseur Rüdiger Canalis Wandel zu. Der sitzt auf einer zum Kissen umfunktionierten Windschutzscheiben-Isolierfolie unter einem Pavillon, um vor Kälte und Regen ein bisschen geschützt zu sein. Er macht sich Notizen und ruft allenfalls der Band mal kurz zu, was an Songs separat zu proben ist.

Vom Stück, das Michael Fajgel nach einem Grimm-Märchen schrieb, ist das Darstellerteam angetan: „Wenig bekannt, sehr schön“, sagt Steffi Regner, „die Bauerntochter ist super mutig und bleibt ganz klar bei ihrer Linie.“ Sabine Guth ergänzt: „In diesem Märchen hat eine Frau tatsächlich mal etwas zu sagen – und nicht nur ja und danke“. Die Bauerntochter kommuniziere auf Augenhöhe mit dem Prinzen. „Sie wehrt sich eigentlich nur dagegen, dass er sie einfach übergeht“, ergänzt Wandel. Auch für die bösen Gegenspieler gibt es eine Besonderheit: Annabelle Mierzwa und Petra Gundlach teilen sich die Rolle der Antagonistin und sind begeistert: „Hier ist jemand einfach nur fies“, sagt Mierzwa, die es schätzt, dass es in diesem Musical mal nichts gibt, was ihre Figur „aufweicht“ und sich zum Guten wandeln lässt.

Es steckten viele Rätsel und Gags im Musical, die sich mal an Kinder wenden, mal aber nur für Erwachsene sind, so sei es „Volkstheater im besten Sinn“, sagt Wandel.

Steffi Regner und Benjamin Hauschild, die das junge Liebespaar spielen, freuen sich über die Musikauswahl und über die zu den bekannten Popsongs neu geschriebenen Texten – „über die Musik versteht man sofort die Stimmung, dazu braucht es nicht viele Worte“, sagen sie.

Von Bettina Fraschke

Das Musical „Die kluge Bauerntochter“ wird vom 3. August bis zum 3. September in 30 Vorstellungen von Mittwoch bis Sonntag gespielt. Beginn: 19.30 Uhr, an Wochenenden auch 15.30 Uhr.

Ort: Seebühne im Park Schönfeld.

Tickets kosten 29, ermäßigt 27 Euro, für Kinder bis 12 Jahren 14 Euro.

Bei einer Unwetterwarnung finden die Vorstellungen nicht statt. Die Tribüne ist nicht überdacht, es dürfen keine Regenschirme aufgespannt werden.

Karten: Theater im Centrum, Akazienweg 24, online über die Internetseite

brueder-grimm-festival.com