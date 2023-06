Calexico: Wüsten-Soundtrack mit viel Schmackes

Von: Mark-Christian von Busse

Der Kern von Calexico: Joey Burns (vorn) und hinter ihm John Convertino spielten mit ihren Band-Kollegen im Kulturzelt fast zwei Stunden lang vor allem Songs des 20 Jahre alten Albums „Feast Of Wire“. © Dieter Schachtschneider

Die Band Calexico feierte ihren Wüsten-Soundtrack in Kassel im ausverkauften Kulturzelt.

Die jüngste CD-Veröffentlichung von Calexico ist eine „20th Anniversary Remastered Deluxe Edition“ ihres Sensationsalbums „Feast Of Wire“ von 2003. Als Extra gibt es Mitschnitte aus dem „China Theatre“ in Stockholm im gleichen Jahr.

Der fantastische Auftritt der Formation im ausverkauften Kulturzelt gab am Sonntagabend Gelegenheit zum Vergleich – und Calexico erwiesen sich als so viel vielgestaltiger, facettenreicher, druckvoller als auf den 20 Jahre alten Liveaufnahmen.

Den Jahrestag der Platte, die für die ursprünglich aus Tucson/Arizona stammende Band zum ersten Welterfolg wurde, nimmt sie zum Anlass für eine ausgedehnte Tour, mit neun Konzerten in Deutschland. Calexico feiern sich für „Feast Of Wire“ ab, das sie fast vollständig spielen – und liefern dem mit Songmaterial wie „Sunken Waltz“, „Alone Again Or“ und „Güero Canelo“ bestens vertrauten Publikum im heißen Zelt eine schweißtreibende Party, die dank des Indie-Rock-Country-Latin-Jazz-Hybrids und der Mariachi-Trompeten die Hitze des kalifornisch-mexikanischen Grenzgebiets evoziert. Nach dem dort in der Wüste gelegenen Städtchen Calexico hatten Sänger und Gitarrist Joey Burns und Schlagzeuger John Convertino vor 25 Jahren ihr Bandprojekt benannt.

Die musikalischen Grenzgänger sind Kassel-erfahren – sie traten anfangs im A.R.M. und Schlachthof auf – und Kulturzelt-Veteranen. Auch wenn ihr letzter Auftritt sieben Jahre zurückliegt, weiß Frontmann Burns, dass die Kasseler mit Darmstadt, wo Calexico vorige Woche auftraten, nicht unbedingt eine Fußball-Fanfreundschaft pflegen. Ein Heimspiel ist jedes Konzert an der Drahtbrücke insofern, als Calexico-Mitglied Martin Wenk aus Nentershausen bei Bebra stammt – Burns preist „Martins Talent, Herz, Seele“, „wir lieben dich so sehr“. Mit der linken Hand hält Wenk das umgehängte Akkordeon fest, mit der rechten spielt er Trompete, wie um die Wette mit Jacob Valenzuela, und immer wieder auch Vibrafon.

Den flirrenden Calexico-Stilmix, ein Breitwand-Score wie aus einem imaginären Western oder Roadmovie des amerikanischen Südwestens, Pfeifen endloser Züge inklusive („Minas de Cobre“), gibt es mit viel Schmackes. Dazu tragen auch Keyboarder Sergio Mendoza und diesmal als Gitarrist Brian Lopez bei. Zuletzt, mit älteren Titeln wie „Cariñito“, „Crystal Frontier“ und Klanggewittern à la The Notwist, drehen Calexico dann so richtig auf. Am Ende der formidablen Rückschau verspricht Burns, zu Hause beim Abwasch werde er an die Gesichter im Kasseler Publikum denken. Calexico selbst haben noch längst keinen Wüstenstaub angesetzt, den man abwaschen müsste.

