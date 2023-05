Caricatura in Kassel zeigt Cartoons zur Klimakrise

Galerie für komische Kunst

+ © Privat Thema Klimaaktivisten: Zeichnung von Oli Hilbring. © Privat

Eisberg voraus: Caricatura in Kassel zeigt die facettenreiche Ausstellung „Scheiß aufs Klima“. Ausblicke auf eine Zeit, in der es bayerische Biobananen und Kamelmilch aus deutschen Landen geben könnte.

„Klima, Klima, Klima!! Können wir vielleicht einmal über was Anderes reden?“, echauffiert sich auf Piero Mastalerz’ Cartoon der Delegierte eines internationalen Klimagipfels.

Aber nein, vor dem Klimawandel gibt es kein Entkommen – wenn das Wetterhäuschen statt „bedeckt“ und „heiter“ nur noch entweder „Starkregen“ oder „Hitzewelle“ anzeigt (in der Zeichnung von Nel) und wenn der Modetrend Untergangsjacken lautet, weil Übergangsjacken keiner mehr braucht (wie bei Uli Döring), dann liegt die Dringlichkeit auf der Hand.

Dem stellt sich auch die Caricatura. Die Galerie für komische Kunst im Kasseler Kulturbahnhof hat Cartoons zur Klimakrise von 48 Künstlern zusammengetragen. Der Ausstellungstitel „Scheiß aufs Klima“ ist also ironisch zu verstehen. Genau das lässt Frank Behr einen Eisbären sagen, der auf einem Jetski munter durch schmelzende Eisberge hindurch saust.

Scheiß aufs Klima – diese Haltung geißeln zahlreiche Zeichner – wie Kai Flemming mit dem Plakat „Die 10 größten Lügen von SUV-Fahrern“ („Der Händler hat mir ein super Angebot gemacht“).

„Wir haben zweieinhalb Schwerpunkte“, sagt Kuratorin Saskia Wagner. Da sind erstens die drastischen Auswirkungen der Klimaveränderungen – vom Wald- bis zum Artensterben. Ein paar Zahlen dazu stammen vom Deutschen Wetterdienst, beispielsweise diese: Um 16 Zentimeter ist der Meeresspiegel seit 1900 gestiegen, allein neun davon seit 1993. Die Zahl der Tage mit Waldbrandgefahr hat sich deutlich erhöht. Miriam Wurster lässt ein Paar entlang abgeholzter und abgestorbener Bäume spazieren: „Wenn der Wald schon tot ist, kann er wenigstens nicht brennen.“

Da ist zweitens der Beitrag des Menschen zum Klimawandel, das zögerliche Umsteuern, das Nichtwahrhabenwollen, das Leugnen der Folgen. Sehr schön auf den Punkt gebracht bei Michael Holtschulte, bei dem ein Paar auf einem gigantischen Kreuzfahrtschiff steht: „Klimaschutz? Klar, wir verzichten die nächsten sechs Wochen mal aufs Auto.“

Und da sind, und das ist sozusagen Schwerpunkt Numero zweineinhalb, die Klimaaktivisten mit den Klebe- und Kartoffelbrei-auf-Kunst-Aktionen, Protestformen, die auch eine absurd-komische Seite haben. Unter sengender Sonne steht bei Tim Oliver Feicke eine Dame mit Rollator einer Phalanx von Polizisten gegenüber: „Nein, es ist kein Klimaprotest: Bei der Hitze sind nur meine Plastik-reifen fest geschmolzen.“

Die facettenreiche Ausstellung, in der man zuallererst auf das Bild eines riesigen Eisbergs blickt und passend ein zartes Hellblau die Cartoons einrahmt, hinterlässt bei aller Komik auch ein bitteres Gefühl: Was für eine Welt wird das sein, in der es dank Klimawandel im bayerischen Voralpenland Bananen als regionale Bioprodukte gibt (Frank Bahr) und die Milchbauern auf Kamelmilch umstellen (Petra Kaster)?

Bei Dorthe Landschulz sitzt ein Paar am Frühstückstisch, beide vertieft ins Handy. Sie: „Würden alle Menschen auf der Welt so leben wie wir, bräuchte es drei Erden.“ Er: „Na, dann bestellen wir halt noch zwei auf Amazon.“

Bis 16. Juli, Di-Sa 12-19 Uhr, So und Feiertage 10-19 Uhr, Eintritt 5 (4) Euro, Katalog im Lappan Verlag 16 Euro, caricatura.de