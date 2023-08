Caricatura in Kassel zeigt Absurditäten aus der Schweiz

Von: Mark-Christian von Busse

In der Gouache-Technik: Ein Blatt von Yves Noyau. © Privat

Die Caricatura in Kassel präsentiert drei sehr verschiedene Komische Künstler aus der Schweiz

„Die Schweizer Garde“ – so betitelt die Caricatura ihre neue Ausstellung. Mit Ruedi Widmer, Yves Noyau und Lawrence Grimm stellt sie drei in Stil und Techniken sehr unterschiedliche Zeichner vor. Das vermittelt exemplarisch einen Eindruck des breiten Spektrums der eidgenössischen Komischen Kunst.

Saskia Wagner, Kuratorin und stellvertretende Leiterin der Galerie für Komische Kunst im Kasseler Kulturbahnhof, spricht von „innovativen Vorzeigekünstlern“.

Ruedi Widmer, Jahrgang 1973, ist der hierzulande bekannteste und „klassischste“ Cartoonist in der Schau. Widmer veröffentlicht in der Wochenzeitung „WOZ“, im Zürcher „Tagesanzeiger“ und in der „Titanic“ – unvergessen seine Bildreihe „Die Wirklichkeit, mit Fleisch nachempfunden“: Wiener Schnitzel mit Zitrone als Sonnenuntergang. Seine Comic-Kolumne „Die letzten Geheimnisse einer rationalen Welt“ erscheint im „Landboten“ seiner Heimatstadt Winterthur.

Widmer betreibt die für Cartoons typische Umkehrung der Dinge, wenn etwa ein Trüffelhund im Waldboden steckende Menschen sucht. Sein Strich ist einfach, die Bildideen sind herrlich skurril, wenn die vegane Klinik keine Fleischwunden versorgt („außer es ist Blutorangensaft“) und die in der Schweiz langsamere B-Post die Empfänger mit der Kontinentalplattenverschiebung erreicht („dafür erhöhen wir die Preise nicht“). Apropos: Schweiz-Bezüge sind gut verständlich, wo vom Velo und Kantonsspital die Rede ist oder wenn Apple eine drahtlose Seilbahn präsentiert.

Yves Noyau – 1963 in Neuchâtel geboren – stammt aus der französischsprachigen Westschweiz und ist ausgebildeter Grafiker. Seit 20 Jahren unterrichtet er Illustration an der Kunsthochschule in Luzern. Noyau verzichtet in seinen opulenten Zeichnungen in Gouachefarben gänzlich auf Text. Seine Figuren sind monströs, aber auch vielfach versehrt und hilflos: Eine junge Frau bräunt sich unter einem riesigen Kronleuchter, ein im Netz zappelnder Fußballtorwart wird von einem Fischkutter eingeholt. Noyaus Tuscheporträts erinnern an Gemälde alter Meister, obwohl sie praktisch nur aus Haar bestehen.

Der Zürcher Lawrence Grimm, Jahrgang 1978, hat einen australisch-deutsch-schweizerischen Hintergrund. Für seine meist kleinformatigen, minimalistischen Zeichnungen nutzt er fast ausschließlich schwarze Tusche. Grimm arbeitet bevorzugt seriell – die Reihe „Hangover“ erschließt sich nicht leicht, „Teatime for a Universe“ ist eher Ausdruck der Verlorenheit und Sinnsuche in einem einsam-kalten Universum als von vordergründiger Komik.

Manche seiner kleinen Plastiken, filigrane Drahtfiguren mit winzigen Äuglein, wissen nicht, wohin mit sich in der Dunkelheit der Ewigkeit („where’s life my friend?“). Fundstücke von der Straße stellt Grimm ebenfalls aus, mit Witz kommentiert, auch durch kleine Zeichnungen ergänzt, ein zerrissenes Freundschaftsbändchen wie die Einkaufsliste für „Chäs-chuedli“ (Käseküchlein) und „Öpfelmoscht“.

Ist das Trio repräsentativ für die Szene? Und wie ist es überhaupt um die Komische Kunst in der Schweiz bestellt? Das weiß Anette Gehrig, die das Cartoonmuseum in Basel leitet und eigens zur Vernissage nach Kassel gekommen ist. Es gebe zwar wenige Buchverlage, sagt sie, aber Festivals brächten den Zeichnern viel Aufmerksamkeit: „Die Komische Kunst entwickelt sich weiter. Der Comic ist sehr stark.“

Lawrence Grimm sei ein überraschender Künstler, und Yves Noyau? „Der kann alles.“ Ein Trio sei eigentlich zu wenig: „Wir haben auch Zeichnerinnen.“ Vielleicht hat ja irgendwann eine zweite Schweizer Garde in Kassel ihren Auftritt.

Bis 15.10., Rainer-Dierichs-Platz 1, Di-Sa 12-19 Uhr, So 10-19 Uhr, Eintritt 5 (ermäßigt 4) Euro. caricatura.de

Der klassischste Karikaturist im Trio der „Schweizer Garde“: Cartoon von Ruedi Widmer. © Caricatura