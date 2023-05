Jede Stimme zählt: Cupzilla aus Kassel will zum Open-Flair-Festival in Eschwege

Abstimmen bis 30. Mai

+ © Privat Stoner Rock aus Kassel: Die Band Cupzilla wollen das Open-Flair in Eschwege eröffnen. © Privat

Das Publikum kann entscheiden, wer das Open-Flair-Festival in Eschwege eröffnet. Zur Wahl steht auch die Kasseler Band Cupzilla.

Kassel – Eines ist sicher: Es gibt keine Ausrede für sie, nicht auf der Bühne zu stehen – auch nicht, wenn die Frontfrau kurzfristig erkrankt und die Band quasi ohne Stimme dasteht. So war es auf dem Holle-Rock-Festival in Hessisch Lichtenau für Gitarristen Tim, den Drummer Tobi und Thomas am Bass kein Grund den Auftritt abzusagen, als Sängerin Johanna erkrankte. Die Band Cupzilla stand trotzdem auf der Bühne und rockten das Ding dann halt instrumental zu dritt und ohne Stimme.

Nun hat die Band, die mit treibenden Beats, vollen Gitarrenriffs und Power in der Stimme mächtig einzuheizen versteht, die Chance beim Open-Flair-Bandcontest zu punkten und das Open Flair am 9. August in Eschwege zu eröffnen. Was sie dafür brauchen? Ganz viele Stimmen des Publikums. Die können im Internet über das regioactive-Portal abgegeben werden.

Beim Voting sind sie die einzige regionale Band. Die Kasseler Musiker treten gegen eine Konkurrenz unter anderem aus Berlin, Münster und Hannover an.

Gegründet hat sich Cupzilla während Corona – sicher kein günstiger Zeitpunkt für eine Band, die das Publikum braucht, um so richtig in Fahrt zu kommen. Sei's drum. 2022 veröffentlichten sie ihre Debüt-EP „Sweet For The Monster“ und konnten endlich erste Live-Gigs spielen. Dazu gehörten neben dem Holle Rock Festival auch Auftritte in Clubs.

Nun zählt also jede Stimme. Die kann noch bis zum 30. Mai, um 12 Uhr, abgegeben werden. In diesem Jahr besticht das Open-Flair-Festival wieder mit großen Namen. Materia, Cro, Broilers und Giant Rooks gehören zu den großen Namen, die vom 9. bis zum 13. August in Eschwege zu erleben sein werden.