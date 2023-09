„Checker“ Julian kommt zum Vorlesen nach Kassel

Von: Kirsten Ammermüller

Für ihn ist Vorlesen eine besondere Art der Zuneigung: Julian Janssen, bekannt als Checker Julian, eröffnet die Kinderbuchtage. © Hans-Florian Hopfner

Bücher stecken voller Abenteuer und sind ein großer Schatz. Das findet auch Julian Janssen, dem jungen Fernsehpublikum besser bekannt als Checker Julian aus der „Checker“-Reihe bei Kika.

Kassel – Für ihn ist Vorlesen ein großes Geschenk und eine Form der innigsten Zuneigung. Um davon etwas weiterzugeben, ist er als Lesebotschafter für die Stiftung Lesen unterwegs. Am Mittwoch, 6. September, wird er die Kinderbuchtage des Literaturhauses Kassel eröffnen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Wer hat Ihnen früher vorgelesen?

Meine Mutter hat meinem Bruder und mir vorgelesen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an einen Moment, als sie uns den „Hobbit“ vorgelesen hat. Da war sie am Ende so emotional, dass sie selbst weinen musste. Ich finde, das zeigt, wie toll das ist, wenn jemand vorliest, weil Vorlesen irgendwie auch etwas ganz Persönliches ist und irgendwie die größte Art der Zuneigung sein kann.

Was ist Ihnen als Lesebotschafter wichtig?

Ich glaube, es hat nicht jedes Kind das Glück, dass die Eltern die Zeit haben, vorzulesen. Ich möchte gerne die Freude am Lesen weitertragen. Und wenn dann noch die Freude, sich gegenseitig etwas vorzulesen, dabei rüberkommt, ist das toll. Ich möchte etwas von dem Schatz, den ich als Kind bekommen habe, zurückgeben.

Und im besten Fall die Lust wecken, selbst zum Buch zu greifen?

Ich hoffe natürlich, dass ich meine eigene Begeisterung an Geschichten weitergeben kann. Generell denke ich, ist es wichtig, Kindern zu zeigen, was das für ein Schatz sein kann. Wissensfernsehen kann auch einen Teil dazu beitragen, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir ganz viel lernen. Aber Bücher sind so eine Art Zufluchtsort für unsere Gehirne, dass wir uns ganz darauf konzentrieren und in Geschichten eintauchen können und dann den inneren Fernseher anschmeißen. Das finde ich so etwas Wertvolles und Wichtiges – das ist fast wie träumen im Wachzustand.

In der Reihe „Checker Julian“ gehen Sie Dingen auf den Grund. Was ist Ihre Motivation dabei?

Für mich ist es ein tolles Privileg, das machen zu dürfen. Wir Checker kommen an Orte, wo sonst so leicht niemand hinkommt. Und man entdeckt Dinge, die man selbst nicht so erwartet. Und dieses Privileg möchte ich so lustig und spaßig, aber auch so verständlich wie möglich rüberbringen, damit die Kinder sich an die Hand genommen fühlen.

Gibt es denn etwas, was Sie aus den Abenteuern und Expeditionen für sich mitnehmen und in Ihrem Alltag integrieren?

Ich versuche generell, sehr umweltbewusst zu leben. Ich habe kein Auto und fahre Fahrrad oder lange Strecken mit dem Zug. Eine spannende Folge war für mich auch die Folge, wo es um unser Meer und intelligenten Fischfang ging und darum, was unseren Meeren schadet. Da haben wir darüber gesprochen, dass man auch Klamotten kaufen kann, die nicht aus Plastik sind, weil das über unsere Waschmaschinen ins Abwasser gelangt. Da habe ich auf jeden Fall ein geschärftes Auge für bekommen.

Wenn Kinder Sie auf der Straße erkennen, was für Reaktionen gibt es da so?

Das ist immer sehr nett, weil die Kinder dann so ungläubig sind. Wie zum Beispiel im allerhintersten Winkel von Brandenburg, wo ansonsten niemand ist. Da habe ich Kinder getroffen, die meinten „da ist Checker Julian“. Das war auch für mich sehr unwirklich, dass ich da jemanden treffe, der mich kennt. Es gab auch einmal einen Moment, da hat ein kleines Mädchen, das höchstens vier war, mich gefragt, wie ich heute aus dem Fernseher herausgekommen bin. Aber ich finde das sehr schön, weil ich glaube, ich habe die beste Zielgruppe. Kinder zwischen sechs und zehn sind unglaublich neugierig.

Und haben die Kinder direkt auch viele Fragen?

Ja, auf jeden Fall. Das dreht sich dann aber auch ganz viel darum, wie die Sendung entsteht und über die Hintergründe. Das finde ich im Übrigen auch sehr wichtig, dass ich ihnen erzähle, dass ich das nicht alles alleine mache, sondern dass ein großes Team mit mir dahintersteckt und ich mir die Witze, die ich mache, nicht alle alleine ausdenke. Das ist ein Stück weit auch Medienkompetenz, die die Kinder da bekommen.

In Kassel werden Sie aus dem Buch „Die Muskeltiere“ von Ute Kraus lesen. Worum geht es?

Darin geht es um zwei Mäuse, eine Ratte und einen Hamster, die eine spannende Mission zu erfüllen haben. Der Hamster hat da ziemlich Bock drauf, das Muskeltier zu spielen – das ist ziemlich lustig.

Zur Person „Checker“ Julian Janssen (30) wurde in Stuttgart geboren. Nach dem Abitur begann er Medienwissenschaften und Germanistik zu studieren, nahm erfolgreich an einem Moderatoren-Casting teil und ist seit März 2018 neben Tobi und Can Teil der Checker-Reihe bei Kika. Außerdem ist er Synchronsprecher. Er macht gerne Musik und fotografiert viel.

Programm der Kinderbuchtage Mittwoch, 16 Uhr: Eröffnung – Lesung und Gespräch mit Checker Julian, der Moderator liest aus dem Buch „Die Muskeltiere“ von Ute Kraus. Donnerstag, 15 Uhr: Bilderbuchkino: Angsthasen und Hundenasen, Jutta Nymphius liest aus ihrem neuen Buch „Bennos Bestie“. Freitag, 15 Uhr: Zirkusreife Rettungsmission, Anna Maria Praßler liest aus „Rettet Omas Boa“. Samstag, 11 bis 13 Uhr: Workshop: Lass Bilder sprechen mit Comiczeichnerin und Illustratorin Tessi. –

15 Uhr (Buchhandlung am Bebelplatz): Bilderbuchkino mit Gitarre: Pupsen mit Cowboy Klaus – Autor und Illustrator Karsten Teich erzählt vom witzigsten Cowboy der Kinderbuchwelt.

17 Uhr: Der Vielfalter fliegt los: Autoren der Shortlist stellen ihre Bücher vor. Alle Veranstaltungen finden im Palais Bellevue statt (außer Bilderbuchkino mit Gitarre), Vorverkauf: Buchhandlung am Bebelplatz, Infos: literaturhaus-nordhessen.de