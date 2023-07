INTERVIEW: Für König Lear wurde Charlotte Schwab in Bad Hersfeld ausgezeichnet

Von: Bettina Fraschke

Charlotte Schwab wird für ihre Rolle als König Lear mit dem Großen Hersfeldpreis ausgezeichnet © Bettina Fraschke

Die Schauspielerin Charlotte Schwab spielt den König Lear als Mann und weitet dadurch den Blick auf die Rolle

Bad Hersfeld – „Mit eindrucksvoller Stimmkraft verkörpert sie einen alternden, getriebenen König, der fassungslos dem Zerfall seiner eigenen Macht ausgeliefert ist.“ So begründet die Kritiker-Jury ihre Entscheidung, Charlotte Schwab mit dem Großen Hersfeldpreis auszuzeichnen. Die Burgtheater-Schauspielerin verkörpert König Lear in Shakespeares Tragödie. Damit prägt die 70-Jährige die diesjährigen Bad Hersfelder Festspiele. Am Sonntag war die Preisverleihung.

In welchem Moment des Theaterabends zeigt sich für Sie der Kern des Stücks ganz besonders?

Im Schluss, wenn Lear mit seiner toten Tochter Cordelia hereinkommt. Da ist er am klarsten, aber auch am verrücktesten. Im nahen Tod ist er am meisten bei sich.

Sie spielen Lear ganz klar als Mann, es gibt aber auch weibliche Züge – wie haben Sie das austariert?

Erstmal: Es macht Spaß, einen alten weißen Mann zu spielen, der so herrisch, stur und kritikunfähig ist. Wir alle haben ja solche Seiten – wenn ich als Frau das spiele, wird dies noch deutlicher. Im zweiten Teil sind weibliche Seiten noch deutlicher zu spüren. Erstaunlicherweise genau dann, wenn mein Lear nackt ist. Er erlischt mehr und mehr, zugleich wächst die Einsicht.

Dieser Körperanzug sieht bewusst nicht lebensecht aus. Wie fühlt sich für Sie das Kostüm an, mit dem Lear nackt ist?

Es ist immer so: Es braucht Mut, jemanden zu spielen, der nackt ist. Ich hatte zunächst ein bisschen Sorge, dass es unfreiwillig komisch wird. Es wäre kontraproduktiv, wenn das Publikum nur noch auf das Kostüm schaut und damit beschäftigt ist. So, wie es nun aussieht, bekommt Lear etwas Verletzliches, Rührendes. Wir erleben ihn als verlorenen Geist.

Wofür steht aus Ihrer Sicht die Tragödie sonst?

Shakespeare ist unfassbar modern. Wenn man schaut, was für Themen im Drama „König Lear“ noch drinstecken: Es geht um Klima, um die Spaltung der Gesellschaft. Wenn es heißt „Verrückte führen Blinde“ wird es politisch. Insofern geht es in einem umfassenden Sinn um den Menschen.

Haben Sie an so einem Aufführungsabend einen Moment, der Ihnen besonders wichtig ist?

Wissen Sie, ich bin 70, wenn ich mehrere Vorstellungen hintereinander spiele, ist das schon viel, dann bin ich auch mal erschöpft. Aber der Gedanke an meine Kolleginnen und Kollegen ist ein echter Wuppdich für mich, ein Doppelwumms. Das gibt Kraft, das ist ein Geschenk. Wir entwickeln uns weiter, auch jetzt finden wir noch neue Ansätze in unseren Figuren.

Wie unterstützt Sie die Regisseurin Tina Lanik dabei?

Sie führt gut, lässt aber zugleich die lange Leine.

Sie haben schon miteinander gearbeitet – wie kam es zum Engagement hier?

Ich habe ihr zugesagt, in Bad Hersfeld zu spielen, obwohl ich nicht wusste, was. Es ist immer eine große Entscheidung für uns Schauspieler, wenn wir unseren freien Sommer drangeben. Dann kam ein Anruf, in dem sie sagte, willst du den König Lear spielen? Ich habe sie gefragt, ob ich das wohl kann. Und Tina Lanik wies mich darauf hin, dass wohl kein Mann aus der entsprechenden Altersgruppe diese Frage stellen würde. Es war uns dann schnell klar, dass ich Lear als Mann spiele.

Was war der Grundgedanke dabei?

Wenn ich als Frau in die männliche Welt eintauche, wird sie dadurch anders erkennbar , als wenn ein Mann in dieser männlichen Struktur drin ist. So entsteht ein Verfremdungseffekt, wie ein Bild, das ein bisschen verwischt wirkt. Es ist wichtig, dass wir unser Bewusstsein schärfen: Der Mensch als solches zählt, weniger sein Geschlecht. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns gerade in diese Richtung entwickeln.

Zur Person Charlotte Schwab (70) wurde in Möhlin/Basel geboren. Lehre als Telefonistin, Schauspielausbildung. Sie stand auf vielen Bühnen, etwa Berliner Schaubühne, Hamburger Thalia Theater, Bochum und Zürich. Dem Fernsehpublikum ist sie durch Engagements in „Alarm für Cobra 11“, „Die Konkurrentin“ und „Das Duo“ bekannt. Aus zwei Ehen hat sie zwei Kinder. Im Herbst spielt Schwab wieder am Wiener Burgtheater - Shakespeares „Wie es euch gefällt“, außerdem am Münchner Residenztheater in „Gott“ von Ferdinand von Schirach. Auf dem Foto hält sie den Großen Hersfeld-Preis.

„König Lear“ Die Bad Hersfelder Festspiele dauern noch bis zum 27. August. „König Lear“ mit Charlotte Schwab wird am 22., 24., 26., 28, 29.7., 4., 5., 12., 13., 18., 19., 2.0, 23., 25. und 26.8. gezeigt. Außerdem laufen das Musical „Jesus Christ Superstar“, das Kinderstück „Das kleine Gespenst“ und die Operettenbearbeitung „Die Rache der Fledermaus“ in der Stiftsruine.

bad-hersfelder-festspiele.de