Bärenreiter wird 100 Jahre alt: „Synonym für Qualität und Eleganz“

Von: Bettina Fraschke

Die alten Zeiten: Die letzte Postkutsche vor dem Bärenreiter-Verlag 1934. © Bärenreiter/NH

Der weltweit für Notenausgaben bekannte Kasseler Bärenreiter-Verlag feiert 100-Jähriges Bestehen. Jubiläum wird mit Sonderausgaben und Testimonials von Klassik-Stars gefeiert.

Kassel – Schon jetzt sind sie bei Sammlern so begehrt, dass die Auflagen kaum reichen: 19 Sonderausgaben von Noten-Bestsellern aus dem Katalog wie Bachs Suite für Violoncello solo sowie neu zusammengestellte Lieblingswerke hat der Verlag Bärenreiter zu seinem 100-jährigen Bestehen herausgegeben. Bis ins Frühjahr 2024 hinein wird das Kasseler Traditionsunternehmen, das in dritter Generation von der Gründerfamilie geführt wird, gefeiert. Im Herbst 1923 gab es die erste Veröffentlichung, am 25. April 1924 wurde der Verlag als Gewerbe angemeldet.

Jubiläumsbotschafter

Die Musikprominenz ist voller Lob: Über die Qualität der Edition, das klare Druckbild und die historische Aufarbeitung freuen sich 127 Klassikstars, die als Bärenreiter-Botschafter auf Selfies mit den ikonischen Notenheften posieren und in Testimonials ihre Urteile abgeben – mal fachlich, mal ganz persönlich, weil sie mit den Noten Erinnerungen verbinden.

Eine illustre Riege von Stars wie Dirigent Franz Welser-Möst, Cellistin Sol Gabetta und Blockflötistin Dorothee Oberlinger ist zusammengekommen. Versammelt sind eindrucksvolle Aussagen wie: „Ich fühle mich den großen Komponisten so nah wie möglich, wenn ich diese Noten vor mir habe.“ „Die quellenkritischen Ausgaben sind ein Schatz an reichhaltiger und unabdingbarer Information“, „Der zuverlässige, unverfälschte Notentext ermöglicht es mir, meinen eigenen Zugang zur Musik zu finden“, „Die wissenschaftliche Forschung, die in diese Ausgaben einfließt, weckt im Künstler Vertrauen“, „Diese beiden Klavierauszüge waren entscheidende Momente in meiner Karriere“, „Synonym für Qualität und Eleganz“.

Die Anfänge

Das gemeinsame Singen als identitätsstiftendes und volkserzieherisches Ritual: Das war das Ziel der Finkensteiner Singwochen, die im Juli 1923 zum ersten Mal in Mährisch Trübau in der damaligen Tschechoslowakei stattgefunden haben. Mit dabei: ein junger Augsburger, der keinen Pass hatte und die Grenze mit Geige, Rucksack und Taschenlampe heimlich überqueren musste. Aber er hatte eine bahnbrechende Idee: die Lieder, die dort gesungen wurden, in einer gedruckten Sammlung herauszugeben. Jener 20-jährige Buchhandelsgehilfe Karl Vötterle legte mit dieser Liedsammlung, die als monatliche Reihe geplant war, den Grundstein für seinen Bärenreiter-Verlag. Mit dem Volkslied „Auf, du junger Wandersmann“ wurden die Finkensteiner Blätter begründet. Zunächst wurden die Druckwerke im Wohnzimmer im Elternhaus mit Kordeln gebunden. Nach zwei Jahren waren 500 000 verkauft. Verlagsanmeldung 1924, 1925 kam Musik von Dowland, Bach und Schütz hinzu. 1927 Umzug nach Kassel, wo der Schwiegervater Karl Vötterles ein Grundstück hatte. Zu jener Zeit waren 14 Mitarbeiter beschäftigt. NS-Zeit zwischen Mitläufertum und Repressalien. Das Programm konnte weitergeführt werden, der von Vötterle herausgegebene christliche „Sonntagsbrief“ wurde verboten. 1945 Zerstörung des Verlagsgebäudes. 1946 Wiedererteilung der Verlagslizenz. 1947 Entnazifizierungsverfahren.

Der Verlag

Das Symbol der Musikalischen Jugendbewegung, der Stern Alkor im Sternbild des Großen Bären, wurde zum Logo des Verlags und zu dessen Namen Bärenreiter. Bevor man sich in den 80er-Jahren vom technischen Betrieb getrennt hat, haben 350 Mitarbeiter bei Bärenreiter gearbeitet. Der Anspruch war, alles selbst zu machen, zum Teil ist im Verlagshaus an der Heinrich-Schütz-Allee noch Mobiliar in Benutzung, das in der eigenen Schreinerei gefertigt worden war. Es gab eine Schlosserei, eine Zapfsäule, mit dem Bärenkeller eine hauseigene Bar. Der Chauffeur hat am letzten Tag des Monats den Lohn von der Bank abgeholt, die Ehefrauen der Beschäftigten haben dann bereits gewartet, um die Lohntüten im Empfang zu nehmen, damit das Salär nicht ins Wirtshaus getragen wurde. Die Limousine war so umgebaut, dass eine komplette Liegefläche verfügbar war, auf längeren Fahrten wechselten Vötterle und sein Chauffeur sich am Steuer ab, der andere konnte ruhen.

„Das Haus war gleichbedeutend mit dem Leben der Mitarbeiter“, sagt Verlagssprecher Johannes Mundry. Auf der Wilhelmshöhe war so wenig Verkehr, dass die Mitarbeiter über die Straße Federball spielen konnten.

Heute arbeiten knapp 100 Beschäftigte bei Bärenreiter in Kassel, 20 am Standort Prag, zwei in London. Clemens Scheuch, 43, ist 2021 in die Geschäftsleitung eingestiegen, neben Leonhard Scheuch (85) und Barbara Scheuch-Vötterle (75), der Tochter Karl Vötterles (1903-1975). Er kümmert sich ums Tagesgeschäft, seine Eltern lassen sich weiterhin über die wichtigsten Entwicklungen informieren.

Das Programm

Zentrum des weltweit renommierten Verlages sind wissenschaftlich-kritische Notenausgaben, in die viel Quellenarbeit einfließt. Sie werden zum Beispiel von Dirigenten genutzt. Aus diesen Ausgaben entstehen dann Notensätze für die Praxis, zum Beispiel für Orchestermusiker. Wert gelegt wird stets auf die Vollständigkeit des Quellenapparats, ebenso wie auf eine Einschätzung, was die eigentliche Intention des Komponisten war, so Scheuch. Bärenreiter veröffentlicht Gesamtausgaben von Komponisten wie Bach, Händel, Mozart und Schubert. Zuletzt hatte das Haus mit einer Neuedition aller wichtigen Werke Ludwig van Beethovens für Aufmerksamkeit gesorgt. An ihr war über Jahre gearbeitet worden. 1949 wurde die erste Ausgabe der Enzyklopädie MGG, „Musik in Geschichte und Gegenwart“, ausgeliefert und 1987 mit 17 Bänden vollendet. Heute ein Standardwerk.

Neuerscheinungen

Lange hatten sie diesen Bereich nicht abgedeckt, nun hat Bärenreiter auch eine Klavierschule herausgegeben: „Wenn das Notenhuhn ein Ei legt“. Dieser Markt sei hart umkämpft, so Scheuch. Ziel sei, für die heutige junge Generation ansprechende und motivationsfördernde Übungen zusammenzustellen.

Schwergewicht bei Opern ist eine Neuausgabe von Dvorˇaks „Rusalka“, die grundlegend neu ediert wurde, „es gab Renovierungsbedarf“, so Mundry. Quellen werden heute anders bewertet, da hatte sich jahrzehntelang nichts getan. Als Erstausgabe erscheint Camille Saint-Saëns „Super flumina babylonis“, ein Chorwerk, von dem sich Bärenreiter erhofft, dass es viel aufgeführt werden wird, weil es nicht zu lang und die Besetzung nicht zu groß ist. Wichtige Jubilare des Jahres 2024 werden mit einem Musikbuch (150 Jahre Arnold Schönberg) und einer Biografie (200 Jahre Anton Bruckner) gewürdigt.

„Im Taumel der Zwanziger“ ist eine Abhandlung über das musikalische Jahr 1923, darin erzählt Tobias Bleek auch von den Bärenreiter-Anfängen in schwieriger, von Hyperinflation geprägter Zeit. Er würdigt Vötterles „Husarenstück“, das er mit einem modernen Start-Up vergleicht: konsequente Entwicklung einer Geschäftsidee trifft bei rasanter Geschwindigkeit auf unkonventionellen Ansatz und erschließt neue Zielgruppen. Der Autor blickt auch auf die Finkensteiner Singwoche, die den noch nicht volljährigen Karl Vötterle prägte. In Vötterles ersten Blättern heißt es: „Das Singen als solches muss ins Volk getragen werden.“

An der Heinrich-Schütz-Allee: Verlagsgebäude des Bärenreiter-Verlags mit den Jubiläums-Fahnen. © Privat

1923: Karl Vötterle © Privat

Die Geschäftsleitung: Barbara Scheuch-Vötterle, Clemens Scheuch (hinten) und Leonhard Scheuch. © Privat

Erste Veröffentlichung: Die Finkensteiner Blätter mit dem Lied „Auf, du junger Wandersmann“. © Privat

100baerenreiter.com Auf der Website gibt es Hintergründe, Jubiläumsangebote und Testimonials der Jubiläumsbotschafter zu entecken.

Tobias Bleek: „Im Taumel der Zwanziger – 1923: Musik in einem Jahr der Extreme“, Bärenreiter/Metzler, 315 Seiten, 29,99 Euro.