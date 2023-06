Die unendliche Bewegung des Seins: Tanzdoppelabend am Kasseler Staatstheater

Von: Kirsten Ammermüller

Streben nach Erkenntnis: Ashley Lobo begibt sich mit seinem Stück „Dharma“ auf die Suche nach der endgültigen Richtlinie des Seins. © Sylwester Pawliczek

„Battleground“: philosophische Fragen in zwei Choreografien zum Thema „Schlachtfelder“

Kassel – Konflikte sind unvermeidlich. Seit Anbeginn der Menschheit wird das Zusammenleben von Auseinandersetzungen bestimmt. Mit einem anspruchsvollen Doppelabend stellt Tanz-Kassel am Staatstheater den „Battleground“ („Schlachtfeld“) in den Mittelpunkt. Die chinesische Choreografin Hou Ying und der indische Choreograf Ashley Lobo zeigen ihre tiefgründigen Arbeiten zu dem Thema, die bei der Uraufführung am Samstagabend im nicht ganz gefüllten Schauspielhaus dem Publikum einiges abverlangten, aber tief beeindruckten.

Ein dunkles Dröhnen, Flirren – Ruhe. Der Blick wird freigegeben auf die Bühne, über der ein Eisengitter schwebt. Von oben beleuchtet führt das zu einem rasterartigen Schattenwurf auf dem Boden. Dort liegen Tänzer, in sich selbst verschlungen auf dem Rücken, nur ganz langsam sind minimale Bewegungen zu erkennen, die die Körper aus der Rückenlage auf die Seite kippen lassen. Es gleicht dem Blick durch ein Mikroskop, was Hou Ying in ihrem Stück „Cell – Zelle“ da auf die Bühne des Schauspielhauses bringt. Die Pandemie mit unzähligen Todesopfern und der an Krebs verstorbene Vater hatten sie zur Beschäftigung mit menschlichen Zellen geführt. Eine logische Fortsetzung erschien ihr die Anfrage von Tanzdirektor Thorsten Teubl mit dem Haupttitel „Battleground“. Die Uraufführung von „Cell“ ist eine tiefgründige Erforschung des Lebens. Sie spannt einen Bogen von diesem kleinsten Teil Leben zum großen Ganzen. Der Zyklus des Lebens, im Kleinen wie im Großen – Menschen, Gesellschaften, Kulturen. Verständnis und Missverständnis. Die Tänzer gehen auf dieser Forschungsreise mit. Die Bewegungssprache ist organisch, scheint ohne eigenes Bewusstsein. Dafür aber voller Energie. Eine große Konzentration auf die Mitte, ohne die fließenden, organischen Bewegungen zu unterbrechen – ähnlich chinesischen Kampfsportarten, wie etwa das Tai-Chi. Randomhype alias Christian Düchtel ergänzt die Bewegung durch Klangbilder, verfolgt den Lebenszyklus. Das Tropfen von Wasser als Ursprung allen Lebens, das Werden der menschlichen Sprache bis zum letzten Atemzug.

Ashley Lobo legt seinem Stück die endgültige, wahrhaftigste philosophische Richtlinie des Hinduismus zugrunde. Das „Dharma“, nach dem sich alles Lebendige ausrichtet. In präzisem Timing und schwingender Synchronität bringen die Tänzer Momente voller Energie, aber auch der Stille auf die Bühne. Donato Deliano untermalt mit seinem Sounddesign diesen Wechsel von Stille und Energie, von martialischem Gebaren und in sich gekehrtem Meditieren, dem die Tänzer in ihrer Bewegungssprache folgen. Synchrone rhythmische Gruppentänze und einzelne kraftvolle Momente erzeugen ein Stück voller Energie.

Beide Stücke nutzen das selbe Bühnenbild von Markus Meyer, welches jedoch durch das Lichtdesign von Oskar Bosman jeweils eine andere Konnotation erhält. Das rasterartige Muster in „Cell“ erinnert an Gewebe, ein in der Mitte klaffendes Loch deutet Spuren einer Verletzung an. Demgegenüber weckt das Gitter bei „Dharma“ sowohl Assoziation von eingesperrt sein, als auch eines feststehenden Yantras, eines meditativen Rasters, von dem Energieeinwirkung ausgeht. Das Loch in der Mitte wird am Ende zum Weg ins Licht. Die Kostüme stammen von Irina Bartels

An diesem Abend wurde wieder einmal deutlich, welch großartige Company das Staatstheater Kassel besitzt. Es ist eine wendige und vielfältige Gemeinschaft, die nicht nur professionell funktioniert, sondern sich jedes Stück zu eigen macht, sich mit der jeweiligen Tanzsprache identifiziert. Das verdient höchsten Respekt und wurde vom Publikum mit starkem Beifall belohnt.

Es tanzten: Hyeonwoo Bae, Yannis Brissot, Anna Gorokhova, Selene Martello, Shafiki Sseggayi, William Lundberg, Pei-Chen Tsai, Sopie Borney, Kiley Dolaway, Girish Kumar Rachappa, Kaine Ward, Almong Adler, Tillmann Becker, Apollonas Anastasiades, Imogen Burell und Anna Zesakes.

Von Klein zu Groß: Hou Ying erforscht in „Cell – Zelle“ den Lebenskreislauf. © Privat