Das Känguru ist schuld

Kabarettist Django Asül schüttelte sein Publikum in Vellmar kräftig durch.

Vellmar. Kabarettist Django Asül ist zwar mit seinen 21 Jahren Bühnenpräsenz schon ein alter Hase, er ähnelt gedanklich und stilistisch aber eher einer quirligen Feldmaus. Bei seinem „Sommer im Park“-Gastspiel in Vellmar, Kreis Kassel, reichte ihm ein Stehtisch und ein Weizenbier, um das Publikum bei seiner über zwei Stunden andauernden Spritztour über den weltpolitischen Acker der bizarren Sonderlichkeiten kräftig durchzuschütteln.

Das lag zum einen an dem Tempo, mit dem er im niederbayrischen Dialekt seine Beobachtungen in ruhelosem Stakkato verbalisierte, zum anderen auch an der thematischen Konzeptionierung seines aktuellen Programms „Letzte Patrone“, bei dem er einen Haken nach dem anderen schlägt und sekundenschnell von einem Schauplatz zum nächsten tanzt.

Als erste Station seiner immer sympathisch vorgetragenen Spöttelei kam Vellmar selbst unters Messer. Bei einer morgendlichen Altstadtführung mit Bürgermeister Manfred Ludewig wäre ihm das historische Rathaus besonders aufgefallen. Diese Anspielung auf die Tatsache, dass das Erscheinungsbild von Vellmar eher von einer pragmatischen Architektur als von geschichtlicher Gebäudekultur geprägt ist, sorgte beim Publikum schon für beste Stimmung. Als humoristische Basisstation, von der er aus dann seine eloquenten Expeditionen in das Reich der strategischen Täuschung startete, fungierte die niederbayrische Marktgemeinde Hengersberg, in der er als Sohn türkischer Eltern aufwuchs, sein Abitur machte und eine Ausbildung als Bankkaufmann absolvierte.

Der Stammtisch als maskenloser Ort der inneren Befindlichkeiten, die Bürgerwehr gegen irrationale Ängste, die Erfahrungen als Deutsch-Türke – Asül schaut dem Volk aufs Maul und paraphrasiert weltpolitische Absurditäten. Er rührt das Große in das Kleine, beschreibt die Komik und Witz geprägten verzweifelten Versuche der Menschen, für das weltpolitsche Geschehen Erklärungen zu finden.

Und dann ist plötzlich das Känguru an allem schuld. Weil niemand mehr kapiert, wer für was verantwortlich, haftbar oder zuständig ist. Das Känguru als Synonym für das Bedürfnis, endlich irgendwas konkret als Objekt der Schuld an dem Chaos benennen zu können. Wie Flüchtlinge. Die stärksten Momente hat Asül dann, wenn er wie ein Pitbull auf die Politik losgeht, den argumentativen Schiefstand der nationalen Bewegungen persifliert und die persönlichen Schwächen beim Konsumterror aufdeckt.

Schwach wirkten dagegen die philosophischen Ausritte in die griechische Mythologie. Wenn auch so mancher Kopf qualmte und Konzentrationsfähigkeit gefragt war, wurde Django Asül mit großem Beifall verabschiedet. Sommer im Park: Samstag, 20 Uhr: Felix Meyer & project île. Sonntag, 19 Uhr: Henni Nachtsheim & Rick Kavanian: „Dollbohrer!“. Tel. 0561 / 203 204.