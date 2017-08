Andrang auf "Schande über uns"-Veranstaltung der documenta

Protest vor dem Fridericianum: Die documenta-Veranstaltung „Schande über uns“ zog am Donnerstagabend viele Menschen an, die sich über die Auseinandersetzung um die abgesagte Performance „Auschwitz am Strand“ informieren wollten. Das Kasseler Bündnis gegen Antisemitismus (Bild) und die Kasseler Linke hatten vor dem Fridericianum gegen die Kunstaktion demonstriert.

© Fischer