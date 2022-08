Bei der documenta in Kassel kann man an Käsekursen teilnehmen

Von: Michaela Pflug

Vor dem zur Käsemanufaktur umgebautem Wohnwagen: Der gutgelaunte Koch und Käseliebhaber Philipp Kossach mit Käsebruch im Baumwolltuch. © Michaela Pflug

Ein bisschen fühlt es sich an, als versuche man, Pudding in Würfel zu schneiden. Gar nicht so leicht, besonders wenn das auch noch vorsichtig passieren sollte und man im Vorfeld nebenan zu viel Kaffee getrunken hat.

Kassel – Die Vorsicht ist notwendig, denn der vermeintliche Pudding soll Frischkäse werden. „Der mag keine Erschütterungen“, erklärt Philipp Kossach von KAS Käsekurse. Dann könnten die fragilen, verklebten Eiweißketten reißen, dann könnte die Konsistenz sich verändern.

Tipps wie diese gibt es beim Käsekurs viele. An der Herstellung versuchen sich an diesem Abend ein Dutzend Teilnehmer. Die trudeln langsam ein, denn der Workshop findet auf einer Wiese neben dem Gastro- und Ausstellungsgelände Ahoi statt. „Etwas abseits vom Trubel“, sagt Kossach. Normalerweise gibt er die Kurse mit Freundin Leyla Rohrbeck im eigenen Laden in Berlin. Über Bekannte sind die gelernten Köche in Kassel auf der documenta und bei Ahoi gelandet.

Bevor der Frischkäse sein Puddingstadium erreicht, sind einige Schritte notwendig. Am Anfang steht die Milch. „In möglichst guter Qualität“, sagt Rossach. Da ihm Regionalität, Nachhaltigkeit und kleine Unternehmen wichtig sind, kommt die Milch von einem Hof im Landkreis. Rohmilch sei am besten, die gibt es aber nur direkt vom Bauernhof. Aber auch pasteurisierte Milch funktioniere. Nur vom Tier muss die Milch schon sein. Inzwischen gibt es auch vegane Alternativen, „aber das ist ein ganz anderer Prozess“.

Für vegetarischen Käse darf auch kein tierisches Lab zum Einsatz kommen. „Das Enzym wird aus Kälbermägen gewonnen“, erklärt Kossach. Für lange gereiften Hartkäse sei das wichtig, für Frischkäse aber reicht mikrobielles Lab, das mithilfe von Schimmelpilzen im Labor entsteht. Die dritte Zutat sind mesophile Kulturen in Pulverform.

Die Milch wird im ersten Schritt im Wasserbad langsam erwärmt, bevor die Kulturen und später das Lab hinzukommen. Dann müsste die Milch eigentlich 24 Stunden ruhen. Wer Käsen will, braucht Geduld. Beim Kurs kommt daher ein Trick zum Einsatz, der aus TV-Kochshows bekannt ist: „Ich habe da was vorbereitet.“

Der Käsebruch wird anschließend geschnitten, die Würfel werden mit einer Schaumkelle zum Abtropfen in eine Spezialwanne gegeben. Zuhause reiche ein Sieb und ein Spucktuch als Käsetuch-Ersatz. „Die sollte man dann nur streng trennen“, sagt Kossach. Überhaupt, Hygiene ist wichtig. Denn auch wenn Kossach immer wieder sagt, „es kann nichts groß schiefgehen“, mit ungewollten Bakterien sollte der Käse nicht verunreinigt werden.

Zum Ende des Kurses passiert wieder etwas Kochshow-Magie, und Kossach zaubert Becher mit Frischkäse hervor. Den dürfen die Teilnehmer dann selber mit Gewürzen, Kräutern und Öl für die extra Cremigkeit verfeinern und mit nach Hause nehmen. Aber natürlich kann er auch vor Ort verkostet werden. Reichlich Brot ist vorhanden, schon fertiger Käse ebenfalls. Ein Sekt hilft, die relativ hohe Kursgebühr besser zu verschmerzen und beflügelt die Gespräche im Anschluss.

Info: Kurse können auf documenta.kaesekurse.de gebucht. Sie finden immer freitags, samstags und sonntags statt und dauern eine Stunde. Die Kursgebühr beträgt 29 Euro.