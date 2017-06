documenta 14: Die Gastronomie zur Kunstschau im Überblick

Biergärten und Restaurants

+ © Schwarz Spektakuläre Aussicht über den Friedrichsplatz mit dem „Parthenon of Books“: Mitbetreiber Karl Börries (links) und Geschäftsführer Stephan Engel von der Galeria Kaufhof auf der Baustelle der Dachgarten-Bar. © Schwarz

Kassel. Jetzt geht die documenta 14 in Kassel endlich los - und mit der Kunstschau eröffnen auch zahlreiche besondere Gastronomie-Angebote. Ein Überblick.

Aktualisiert am 10. Juni 2017 - Hinweis zur den Treffpunkten: Wir stellen in diesem Text die gastronomischen Locations zur documenta vor - ohne spezielle Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Der Artikel wird immer wieder erweitert und aktualisiert. In der eingebetteten Karte finden sich schon jetzt zahlreiche Gastro-Orte für die Zeit während der documenta 14.

Floor 14 auf dem Kaufhof-Parkdeck

Auf dem oberen Parkdeck der Galeria Kaufhof befindet sich der documenta-Biergarten Floor 14. Von dort hat man einen guten Rundblick über den Friedrichsplatz und die Kunstwerke dort. Drinks auf dem Dachgarten mit Parthenon-Blick – diese Attraktion gibt es jetzt auch in Kassel.

Am Rand der Parkplatzfläche auf dem Kaufhof-Dach wurde ein L-förmiger, 300 Quadratmeter großer Holzboden samt hölzernem Bewirtungspavillon gezimmert. „Den mussten wir hier oben bauen, denn einen Container kriegen wir über die Parkhausspindel nicht rauf“, sagte Mitbetreiber Karl Börries.

Die Lounge ist mit Liegestühlen, Strandkörben, Stehtischen und einem Sonnensegel ausgestattet. Zum Parkplatz hin ist die Gastronomie mit Pflanzkübeln abgegrenzt. Das gastronomische Angebot beschränkt sich auf kalte und warme Getränke, Eis sowie kleine fertige Imbisse. Die Snacks, etwa verpackte Salate, werden vom Kaufhof-Restaurant Galeria Gourmet zugeliefert.

Kaufhof-Geschäftsführer Stephan Engel war sofort von der Lounge-Idee angetan, die Börries und sein Partner Georg Brechtken ihm vorstellten: „Wer kann zur documenta 14 schon so eine Aussicht bieten?“ Ohnehin werden die Menschen in den kommenden Monaten zahlreich aufs Kaufhof-Parkdeck pilgern, von wo aus man einzigartige Fotos machen kann, sagten Engel und Börries. Sie betonten, die documenta-GmbH stehe den Bewirtungsplänen auf dem Kaufhausdach mit Wohlwollen gegenüber.

Damit documenta-Besucher einen kurzen Weg zur Lounge auf dem Dach haben, ist der Treppenhaus-Zugang vom Opernplatz her rechts neben dem Kaufhof-Haupteingang geöffnet und ausgeschildert, sagt Stephan Engel: „Aber auch im Haus wird es natürlich Hinweise geben.“

Zur langen Einkaufsnacht in der Kasseler Innenstadt am Freitag, 9. Juni 2017, eröffnet das Floor 14 offiziell.

Am Weinberg gibt es Café und Biergarten

Für Freunde der Gastronomie gibt es auch auf den Weinbergterrassen während der documenta ein Angebot. Zuständig für die Bewirtung ist das Team des NEUkafè, das am Fuße des Weinbergs seinen Laden neben der Kneipe Weinbergkrug hat. Geöffnet ist die Location ab Montag, 12. Juni 2017, immer ab 11.30 Uhr. Im Angebot sind diverse Snacks und Getränke.

Grimmwelt mit Biergarten

Grimms Garten heißt der Biergarten, der für die Zeit der documenta 2017 Stellung bezieht. Kaffee, Kuchen und natürlich verschiedene kalte Getränke wie Wein und Bier sind unter anderem im Sortiment. Der Biergarten befindet sich direkt am Brunnen bei der alten Treppenanlage hinter der Grimmwelt - auf dem Weinberg. Diese besondere Außengastronomie stammt vom Chef des Grimmwelt-Restaurants Falada, Johannes Reinhold.

Palais Bellevue mit Biergarten

Das Palais Bellevue ist vielen Kasselern vermutlich auch als altes Brüder Grimm Museum ein Begriff. Das Gebäude, das einst im 18. Jahrhundert von Landgraf Karl in Auftrag gegeben wurde, ist nun ein gastronomischer Punkt auf dem Kasseler Stadtplan. Europaletten wurden für den Bellevue-Biergarten zu Barhockern und Stehtischen verbaut. Nun befindet sich im Garten des alten Hauses eine Art nobler Biergarten, der von Apel Catering (die Firma hat auch eine Außengastronomie am Friedrichsplatz aufgebaut) für die Dauer von 100 documenta-Tagen betrieben wird. Ab 10 Uhr können Besucher hier täglich einkehren.

documenta-Café 14 an der documenta-Halle

In der documenta-Halle war eine traditionelle Gastronomie-Oase der Weltkunstschau bereits gut vier Wochen vor dem documenta-Start in Betrieb – vorerst allerdings nur für Mitarbeiter, Künstler und Aufbauhelfer der documenta. „Ab der documenta-Eröffnung am 10. Juni sind wir dann für alle zugänglich“, sagt Gastronomin Iris Heussner, die den Standort zwischen Staatstheater und Orangerie mit ihrer Firma „Esskultur“ bereits im vierten documenta-Sommer betreibt.

+ Holz-Plattform für Hungrige: Iris Heussner bewirtschaftet die Gastronomie in und an der documenta-Halle. © Malmus

Das documenta-Café 14 bietet Liegestühle und variable Sitzecken-Elemente, sagt Iris Heussner. Speisen und Getränke werden an mehreren Selbstbedienungsstationen ausgegeben, wie es sich bei vergangenen Ausstellungen bereits eingespielt hat. Etwa 100 Gäste finden dort Platz.

„Es gibt ein bis zwei warme Gerichte, Imbisse im Street-Food-Stil sowie Kuchen und andere Süßigkeiten zum Kaffee oder Tee“, sagt die Betreiberin, die den Standort mit insgesamt etwa 45 Gastronomie-Kräften organisiert.

Neben dem Plattform-Bau wurde außen an der documenta-Halle parallel der Sonnenschutz an den großen Glasfronten erneuert – den Kunstwerken zuliebe.

Hauptpost wird Selbstbedienungsrestaurant

In den weitläufigen, teils länger schon leerstehenden Hallen und Etagen im Hauptpost-Gebäude an der Unteren Königsstraße (direkt an der Haltestelle Holländischer Platz) entstand ein - gastonomischer - Schauplatz der documenta 14. Neben der Kunst ist auch ein Restaurant auf Zeit mit ganz besonderem Flair in die Liegenschaft eingezogen: das Café zur Post.

Vierter Stock – der Kantinen-Trakt, in dem Kassels Postler früher zu Mittag aßen. Die „Grischäfer“-Gastronomen Rainer und Frank Holzhauer bauten den Großküchenbereich zum temporären documenta-Restaurant um.

+ War 15 Jahre ungenutzt: Die Großküche der Hauptpost am Holländischen Platz ist extra für die documenta 14 zu einem modernen Café und Restaurant geworden. © Gries/nh

Gekocht werde freilich nicht mit den alten Geräten, stellte Rainer Holzhauer klar. Die Idee sei vielmehr, die alte Koch-Insel so zu verkleiden, dass Gäste um sie herum wie an einem Tresen sitzen können. Die große Dunstabzugs-Esse darüber ist mit lebenden Pflanzen begrünt.

Und was gibt’s zu essen? „Gerichte aus dem Wok, viele Salate, kleine Speisen, Kaffee und Kuchen, und das alles in Selbstbedienung“, zählte Holzhauer auf. Auch Müsli ist im Angebot.

Im Vergleich zum Glashaus in der Aue, das die Grischäfer-Brüder zur documenta 13 betrieben und damit einen der beliebtesten Orte des Kunstsommers geschaffen hatten, fällt das Angebot diesmal etwas reduzierter aus. „Mehr auf Museumscafé-Niveau“, wie Rainer Holzhauer sagte. Der Grund sei, dass die tägliche Gastro-Betriebszeit im Postgebäude auf die Öffnungszeiten der documenta beschränkt seien und somit keine Bewirtung am späteren Abend möglich sei.

Das Café zur Post hat also täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Biergarten Backyard an der Hauptpost

Der Eingang zur Kantine ist von der Gebäuderückseite an der Gießbergstraße her. Auf der kleinen Grünfläche neben der Hauptpost zum Holländischen Platz hin gibt es während der documenta außerdem einen Biergarten, der aber entgegen ursprünglichen Planungen nicht von denselben Betreibern wie in der alten Post-Kantine bewirtschaftet wird.

Dieser Freiluft-Ort wird nun unter dem Namen Backyard von den Betreibern des NEUkafés am Weinberg bespielt (sie haben auch eine documenta-Gastronomie auf den Weinbergterassen). Das NEUkafé hat sich über die Jahre als Treffpunkt für Studierende, Künstler und Bohemiens in der Südstadt etabliert.

Täglich ist das Backyard nun ab 10 Uhr für Gäste geöffnet.

Beckett’s Garden am Friedrichsplatz

Die mit Bäumen bepflanzte Randstraße am Friedrichsplatz wird zum rustikalen gastronomischen Standort. In Zusammenarbeit mit dem Irish Pub und der Samuel Beckett Gesellschaft gibt es nicht nur einen einfachen Biergarten. Vielmehr wird in Beckett's Garden Wert darauf gelegt, dass auch ein musikalisches Unterhaltungsprogramm für documenta-Besucher geboten wird.

Zu trinken gibt es während der Öffnungszeiten (täglich 11 bis 24 Uhr) neben Kilkenny und Guinness auch Biowein. Für den kleinen Hunger werden Ahle Wurscht und Sandwiches gereicht.

Weiße Zelte am Friedrichsplatz

Wer zur documenta am Friedrichsplatz unterwegs ist, dem fallen sicherlich die weißen Pagoden-Zelte direkt vor dem Geschäftsgebäude der Krankenkasse AOK auf. Dazu gehören auch jede Menge Sitzplätze. Diese Gastronomie gehört zu Apel Catering. Hartmut Apel und sein Team bieten warme Speisen und kühle Getränke.

Gastronomie am Rand des Friedrichsplatzes

Am Rand des Friedrichsplatzes zwischen Sinn Leffers und dem Café Alex werden diverse Gastronomen aus der Königs-Galerie für die Verpflegung der documenta-Besucher sorgen. Zusätzlich zu der Fläche, die das „La Vision“ dort derzeit bereits mit Freilufttischen bespielt, wird es auf der gesamten Breite entlang der Oberen Königsstraße verschiedene Sitzmöglichkeiten sowie fünf Pagodenzelte für die jeweiligen Speisen-Anbieter geben.

Die Gastronomen am Rand des Friedrichsplatzes in der Übersicht: Sascha Kovacs (La Vision, Denkmahl), Take Hallali Burger, Ya Sushi, Vanille & Co. (Eis) sowie Tolle Knolle mit Kumpir, das sind türkische Ofenkartoffeln.

+ Der Kunstsommer kann kommen: Kö-Bar-Betreiber Sule Jasaroski bedient jetzt auch Gäste auf dem Florentiner Platz. Seine Gastro-Kollegen aus der Königs-Galerie stellen dort und auf dem Friedrichsplatz zahlreiche Tische auf, um documenta-Gäste zu bewirten. © Malmus

Foodtruck und Kiosk auf Florentiner Platz

Auch auf der gegenüberliegenden Seite der Königs-Galerie organisieren Anbieter aus der Einkaufsgalerie die Bewirtschaftung auf dem Florentiner Platz. Zusätzlich zum italienischen Restaurant Avanti betreibt Sule Jasaroski, der Inhaber von Sule’s Kö-Bar, dort neuerdings den kleinen Kiosk auf dem Platz mit einigen Außentischen.

+ Leckereien auf dem Florentiner Platz: Dieser Foodtruck steht nun dauerhaft hinter der Königs-Galerie © Akkoyun

Außerdem bezieht dort Eduard Jaisler, der frühere Betreiber und Küchenchef des Restaurants Park Schönfeld, zur documenta mit seinem Food Truck dauerhaft Position. Von 12 bis 23 Uhr gibt es hier herzhaftes Essen auf die Hand.

Boreal - Biergarten in der Nordstadt

In der Nordstadt - so nennt der Kasseler liebevoll den Uni-Stadtteil Nord-Holland - gibt es nicht nur Kunst zu bewundern. Direkt zwischen dem Schlachthof und dem Nordstadtpark ist ein gemütlicher Biergarten für die Dauer der documenta 2017 entstanden. Der Name: Boreal. Der Begriff Boreas ist ein griechisches Wort, es bedeutet Norden. Als boreale Zone werden Areale auf der Nordhalbkugel bezeichnet, die zur kaltgemäßigten Klimazone gehören (beispielsweise Norwegen, Alaska und Kanada). Dem Namen nach ist das Boreal in der Nordstadt also am richtigen Ort.

Typisch für die Nordstadt und ihre Gastronomie: die ungezwungene Atmosphäre. Das Boreal nutzt einen umgebauten Überseecontainer als Bar.

Das Boreal ist durch Crowdfunding entstanden. 4000 Euro kamen insgesamt durch Spenden zusammen. Maßgeblich an der Gestaltung beteiligt ist die documenta-Künstlerin Maria Magdalena Campos-Pons aus Kuba. Etwa 60 Sitz- und über 100 Stehplätze laden zum Verweilen in der belebten Nordstadt ein. Mehr Infos gibt es auf der Facebook-Seite von Boreal.