Die documenta 14 geht zu Ende: Adam Szymczyk bedankt sich zum Abschied

Teammitglieder versammelten sich vor dem Fridericianum

Kassel. Am Sonntagabend endete die documenta 14 in Kassel. Zum Abschied nach 100 Tagen bedankte sich der künstlischere Leiter vor dem Fridericianum.

Kurzclip: Aus der Abschiedsrede von Adam Szymczyk

Adam Szymczyk richtete nach Anbruch der Dunkelheit noch einige Worte an das Kasseler Publikum. Zudem hatten sich die Mitglieder des documenta-Teams vor dem Fridericianum am Friedrichsplatz versammelt und hielten Buchstaben in die Höhe, die den Satz "documenta 14 is not owned by anyone – die documenta 14 gehört niemandem" ergaben.

+ Zum Abschluss der documenta hielten Mitglieder des Ausstellungs-Teams Buchstaben in die Höhe, die den Satz "documenta 14 is not owned by anyone - die documenta 14 gehört niemandem" ergaben. © Fritsch

Videorückblick auf die documenta

