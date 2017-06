Live im Video: Bundespräsident Steinmeier eröffnet die documenta

Samstag ab 9.50 Uhr

Kassel. Heute wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die documenta 14 eröffnen. Wir übertragen hier den Beginn seines Besuches live im Video.

Um 9.50 Uhr starten wir hier in diesem Artikel unser Livevideo. Zu diesem Zeitpunkt werden wir vor dem Fridericianum stehen, an dem der Bundespräsident ankommen wird. Frank-Walter Steinmeier und der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos sollen laut Bundespräsidialamt die documenta gegen 10 Uhr im Fridericianum eröffnen.

Nach der Eröffnung der documenta und dem Besuch des Fridericianums ist für die Staatsoberhäupter ein Rundgang zu den Ausstellungsorten geplant: Zuerst soll es zur Röhren-Installation von Hiwa K vor der documenta-Halle gehen, die anschließend besichtigt wird. Die Tour führt dann vor die Orangerie zu dem Kunstwerk „Mill of Blood“. Von dort wird sich Steinmeier zum Empfang in den Renthof begeben.

Mehr als 160 Künstler zeigen auf der weltweit wohl wichtigsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst ihre Werke. Die documenta wird von dem polnischen Kurator Adam Szymczyk geleitetet und dauert bis zum 17. September.

Wir berichten am Samstag die ganze Zeit auf HNA.de in einem Liveticker über den Start der documenta. Videos vom Eröffnungstag finden Sie im Laufe des Samstags an dieser Stelle.

