37 Stunden Kunst am Stück - Oder: Das Gefühl, etwas verpasst zu haben

Kunstüberflutung bei der documenta 14

+ Zum Schlafen ist keine Zeit: Allein um Amar Kanwars poetischen und extrem langsam erzählten Film „Such a Morning“ anzuschauen, muss man eineinhalb Stunden in der Neuen Galerie verbringen. Alle Videos an diesem Standort dauern zusammengezählt fast sechs Stunden. Foto: Voelzke/d14

Kassel. Eine Woche vor Ende der d14 schleicht sich bei vielen Besuchern das Gefühl ein, etwas verpasst zu haben. Und höchstwahrscheinlich entspricht dieses Gefühl auch der Wahrheit

Denn auf einer Ausstellung von der Größe der documenta 14 ist es auch bei mehreren Besuchen praktisch unmöglich, alles zu sehen.

Da die Zeit, die Gemälde und Skulpturen in Anspruch nehmen, bei jedem einzelnen variiert, lässt sich die Kunstüberflutung der d14 am ehesten mit der Dauer der Videoarbeiten beziffern. Unserer Rechnung zufolge würde es rund 2200 Minuten, also fast 37 Stunden, dauern, um alle Filme in der Kasseler Ausstellung zu Ende zu schauen – und dabei ist das üppige Kino-Programm noch nicht einmal eingerechnet, bei dem täglich noch hunderte Minuten hinzukommen. Allein der Film „15hours“ von Wang Bing, der viermal gezeigt wurde, ist tatsächlich 15 Stunden lang.

Macht man sich diese Zahlen klar (und die vielen Laufkilometer zwischen den Ausstellungsorten), wird schnell deutlich, dass die documenta gar nicht komplett angeschaut werden will. Bei einer solchen Großausstellung geht es auch um kalkulierte Überforderung – ein Phänomen, das nahezu alle Ausstellungen von Weltrang, wie die Venedig Biennale, und auch immer mehr Museen betrifft.

„Das Kunstsystem denkt in den Kategorien Hollywoods“, sagt beispielsweise der Kurator Okwui Enzezor, der 2002 knapp 120 Künstler zur documenta11 eingeladen hat. Der Kunstkritiker Hanno Rauterberg schreibt in seinem Buch „Die Kunst und das gute Leben“, dass die meisten Kuratoren ihr Heil in der Ausdehnung ihrer Ausstellungen suchten, und dabei Faktoren wie die Aufmerksamkeitsspanne der Besucher außer acht ließen.

Die documenta war schon immer ein Kunstriese mit konstant über 100 Teilnehmern (1977 lud der künstlerische Leiter Manfred Schneckenburger sogar 623 Künstler nach Kassel ein). In diesem Jahr wurde das Gefühl, etwas verpasst zu haben, jedoch durch die Ausdehnung der Schau nach Athen verstärkt. Wer nur in Kassel war, hat von vornherein nur die Hälfte der Ausstellung gesehen.

Laut Hanno Rauterberg gehen die meisten Kunstinstitutionen heute davon aus, dass Größe stets Bedeutung verheißt, selbst wenn viele Besucher Biennalen oder documenta-Ausstellungen als Orte blanker Überforderung erleben. Bei der d14 mit 160 lebenden und noch einmal so vielen toten Künstlern stammt das Gefühl der Unbewältigbarkeit auch aus dem Fokus der Ausstellung auf Dokumentarisches. Viele Filme müsste man tatsächlich ganz schauen, um die erzählten Geschichten zu begreifen (über die nur die wenigsten schon vorher etwas wissen dürften). Andere Werke erschließen sich nur nach intensiver Textlektüre. Wer notwendigerweise Prioritäten setzt, bekommt schnell das Gefühl, einen Krisenherd dieser Welt gegen einen anderen auszuspielen.

Da sich die Relevanz einer Großausstellung oft erst im Nachhinein zeigt, steht hinter der Fülle an Künstlern und Themen auch die Absicht, Kunstgeschichte zu schreiben und seine Thesen mit möglichst vielen Positionen zu untermauern. Die documenta macht diesen Anspruch auch mit ihrem 700 Seiten starken Theorie-Reader geltend. Die Ausstellung ist nicht nur fürs Besuchen gemacht.

