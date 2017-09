documenta war zwischenzeitlich pleite - Leiter setzte Geld in den Sand

Rettung nur durch Bürgschaften

Wo ist das Geld geblieben? Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der d14, hat die documenta an den Rand des Ruins gebracht. Wohin das Geld geflossen ist, ist noch weitgehend unklar.

Kassel. Der documenta-Leiter Adam Szymczyk hat Millionen Euro in den Sand gesetzt. Zwischenzeitlich war die documenta 14 pleite. Wohin das Geld geflossen ist, ist weitgehend unklar.

Aktualisiert um 9.35 Uhr - Eine Insolvenz der gemeinnützigen documenta gGmbH wurde nur abgewendet, weil das Land Hessen und die Stadt Kassel eine Bürgschaft übernahmen. Nach HNA-Informationen handelt es sich um sieben Millionen Euro.

Mit dem Geld ist zunächst gewährleistet, dass der laufende Betrieb der Kunstausstellung bis zum Jahresende gesichert ist. So können etwa Gehälter gezahlt werden. Als die dramatische Schieflage der documenta auffiel, gab es am 28. August 2017 eine Sondersitzung des Aufsichtsrats der documenta in Wiesbaden. documenta-Leiter Adam Szymczyk wurde dazu schon gar nicht mehr eingeladen.

Land und Stadt übernehmen Bürgschaften für documenta

Auf dieser Sitzung wurde ein Bankrott der documenta GmbH abgewendet. Man einigte sich, dass das Land Hessen und die Stadt Kassel als Gesellschafter der documenta gGmbH Bürgschaften in Höhe von je 3,5 Millionen Euro übernehmen. Gleichzeitig waren diverse Gläubiger bereit, sich auf Stundungsvereinbarungen für ausstehende Zahlungen der documenta einzulassen.

Auf einer zweiten Sondersitzung des Aufsichtsrats in der nächsten Woche sollen dann genaue Zahlen präsentiert und die Konsequenzen beraten werden. So scheint es sicher, dass Annette Kulenkampff ihren Job als documenta-Geschäftsführerin verlieren wird.

Besucherzahlen der documenta kein Rekord

Wo die Millionen versickert sind, ist noch unklar. So wurden inzwischen unabhängige Wirtschaftsprüfer in die Büros der documenta gGmbH geschickt. Nach HNA-Informationen soll der Standort Athen viel mehr Geld verschlungen haben, als eingeplant war.

Auch die Besucherzahlen sind wohl keineswegs auf Rekordkurs: Statt einer 20-prozentigen Steigerung wird nun ein Rückgang um drei Prozent erwartet. Ende Juli zog die documenta-Leitung noch eine positive Bilanz bei den Besucherzahlen. Offiziell wurden zur Halbzeit 445.000 Besucher verkündet.

Etat der documenta 14

Die documenta-Pressestelle schlüsselte im März dieses Jahres den Etat für die d14 noch einmal auf. Damals hieß es: Der Wirtschaftsplan läuft über fünf Jahre. In dieser Zeit erhält die documenta und Museum Fridericianum gGmbH 14 Millionen Euro von den beiden Gesellschaftern Stadt Kassel und Land Hessen sowie 4,5 Millionen Euro von der Kulturstiftung des Bundes.

Den restlichen Finanzbedarf von 18,5 Mio. Euro, der für die Realisierung der Ausstellung notwendig ist – also die andere Hälfte –, muss die documenta selbst erwirtschaften: durch Verkaufserlöse aus Eintrittskarten, Katalogen und Merchandising sowie über Sponsoring. Zu den Sponsoren zählen die Sparkassenfinanzstiftung und VW. In Athen wird die documenta insbesondere durch das Auswärtige Amt sowie das Goethe-Institut unterstützt.