Promis, Politiker und Kunst: Was uns Samstag bei der documenta erwartet

Liveticker zu Steinmeier-Besuch

+ © Hedler Parthenon of Books: Schon jetzt eines der Wahrzeichen der documenta 14. Samstag wird auch reichlich Prominenz erwartet. © Hedler

Kassel. Das Warten hat ein Ende: Samstagmorgen wird die documenta 14 in Anwesenheit von reichlich Prominenz eröffnet. Was uns Samstag und dann 100 Tage lang erwartet.

Wir berichten am Samstag die ganze Zeit über auf Kassel-Live und hier in einem Liveticker vom documenta-Eröffnungstag in Kassel.

Aufgrund der Sicherheitslage und der Prominenz der anwesenden Gäste zur documenta bedeutet der Samstag auch einen außergewöhnlichen Einsatz für die Polizei. Viele Prominente kommen nach Kassel, um die Eröffnung der weltweit wichtigsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit dem künstlerischen Leiter Adam Szymczyk zu erleben. Darunter sind neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, Oberbürgermeister Bertram Hilgen sowie weitere Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Die nordhessische Polizei wird dabei auch von anderen Dienststellen unterstützt.

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen muss zwischen 10 bis 14 Uhr mit Verkehrsbehinderungen im Bereich des Steinwegs und der Brüderstraße gerechnet werden. Insbesondere rund um das Hotel Renthof müssen Teile der angrenzenden Straßen sowie der Fuß- und Radwege komplett gesperrt werden, so der Polizeisprecher.

Alle Ausstellungsorte werden Samstag um 10 Uhr geöffnet, außer dem Fridericianum und der documenta-Halle. Hier erhält das Publikum erst Eintritt, wenn der Bundespräsident seine Besichtigung beendet hat.

documenta 14: Stationen von Steinmeier

Um 9.25 Uhr landet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Airport Kassel in Calden. Um 10 Uhr wird er vor dem Museum Fridericianum erwartet. Nach dem Besuch des Museums gehen Steinmeier und Gefolge zur Röhren-Installation von Hiwa K vor der documenta-Halle, die er anschließend besichtigt. Die Tour führt dann vor die Orangerie zu dem Kunstwerk „Mill of Blood“. Von dort wird sich Steinmeier zum Empfang in den Renthof begeben. Ab 9.50 Uhr werden wir auf HNA.de in einem Livevideo die Ankunft und die erste Station des Bundespräsidenten zeigen.

