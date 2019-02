documenta-Überraschung: Zehn indonesische Künstler leiten die d15

Pressekonferenz in documenta-Halle

Zwei der zehn Künstler aus der Gruppe Ruangrupa auf dem Podium in der documenta-Halle.

Das Geheimnis der documenta ist gelüftet: Die indonesische Künstlergruppe Ruangrupa wird die d15 leiten. Wir berichten im Live-Ticker von der Pressekonferenz in der documenta-Halle.

In diesen Minuten schaut die Kunstwelt nach Kassel: In der documenta-Halle wird der Kurator oder die Kuratorin der documenta 15 vorgestellt.

13.15 Uhr: Noch wissen sie nicht, wie die d15 aussehen wird, sagen die Künstler, aber die nächste documenta werde in Kassel stattfinden: "Wir werden Kassel feiern." Das wird man in Kassel gern hören, nachdem sich die Stadt die letzte Ausstellung mit Athen teilen musste.

13.12 Uhr: Sie hätten niemals damit gerechnet, mit der documenta zu arbeiten, sagt einer der beiden anwesenden Künstler: "Wir lebten in Parallelwelten."

13.05: Das Votum für Ruangrupa muss eindeutig gewesen sein in der Findungskommission. Am Ende hätten die Mitglieder getanzt.

13.02 Uhr: Es ist raus: Die documenta 15 wird von einer indonesischen Künstlergruppe geleitet, die aus zehn Frauen und Männern besteht. Ihr Name: Ruangrupa.

13.00 Uhr: Zehn Kandidaten haben es in die engere Auswahl der Findungskommission geschafft, erklärt documenta-Geeraldirektorin Sabine Schormann: "Am Ende stand eine total einheitliche Meinung."

12.57 Uhr: Der untere Teil der documenta-Halle ist abgesperrt, weil sich dort die neue Leitung aufhält. Angeblich sollen dort ein Mann und eine Frau mit Baseball-Cap auf ihren Auftritt warten. Ist dies das Duo, das Kassel bis 2022 prägen wird?

12.55 Uhr: Hortensia Völckers, Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, sagt: "Die documenta kann nur überleben, wenn sie sich jedes Mal neu erfindet." Es wird also Auftrag der neuen Leitung sein, aus der documenta, etwas ganz Neues zu machen. Und doch soll sie noch die alte sein.

12.45 Uhr: Alle Mitglieder der Findungskommission werden die documenta 15 als Beirat begleiten, wie Geselle gerade mitteilt. Das hat es in der Geschichte der Kunstschau noch nicht gegeben.

12.40 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt nun. Oberbürgermeister Christian Geselle verrät aber noch nicht den Namen, sondern erklärt Allgemeines zum Procedere. Und er hat ein Talent, einen geschickten Spannungsbogen aufzubauen. "Wir haben keine leichte Zeit hinter uns", sagt der SPD-Politiker über die vergangene eineinhalb Jahre.

12.35 Uhr: Die documenta-Halle ist mittlerweile gut gefüllt. Viele Kasseler Prominente sind da. Unter anderem der ehemalige Oberbürgermeister und Bundesfinanzminister Hans Eichel, der ehemalige documenta-Geschäftsführer Bernd Leifeld sowie Joel Baumann, Rektor der Kunsthochschule. Sie alle wollen den Moment nicht verpassen, der für die Kunstszene so wichtig ist wie Weihnachten.

12.30 Uhr: Es wäre zum dritten Mal, dass zwei Köpfe für eine documenta verantwortlich wären. Zum letzten Mal war dies 2007 der Fall, als sich der Leiter Roger M. Buergel faktisch den Posten mit seiner Frau Ruth Noack teilte.

12.20 Uhr: Auf dem Podium stehen acht Mikrofone, aber nur sechs Namensschilder. Dies deutet darauf hin, dass es eine Doppelspitze geben könnte. Im Vorfeld hatten manche gemunkelt, für die nächste documenta könnte sogar ein ganzes Team verantwortlich sein.

12.15 Uhr: Noch ist das Podium in der documenta-Halle leer. Dafür ist der Saal voller Erwartungen. Alle sind gespannt, wer der oder die neue documenta-Leiterin wird.

Vorstellen werden den Nachfolger des Polen Adam Szymczyk der documenta-Aufsichtsratsvorsitzende, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, die neue Hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, sowie die Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völckers. Für die Findungskommission werden Elvira Dyangani Ose (Direktorin The Showroom, London) und Philippe Pirotte (Rektor der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – Städelschule sowie Direktor des Ausstellungsraums Portikus in Frankfurt) sprechen.

documenta 15: Termin

Die documenta 15 wird vom 18. Juni bis 25. September 2022 stattinden. Zehn mögliche Kandidaten waren von der Findungskommission aufgefordert worden, ein Konzept für die nächste Weltkunstausstellung zu erstellen. Aus diesem Bewerberfeld werden die acht Fachleute der Findungskommission eine künstlerische Leitung vorschlagen, der der documenta-Aufsichtsrat zustimmen muss. Dann geht die documenta mit der spannenden Personalie an die Öffentlichkeit.

documenta 14: Finanzskandal

Die bisher letzte documenta 14 hatte nicht nur mit ungewöhnlicher Kunst Schlagzeilen gemacht. Zum ersten Mal fand die Kunstschau gleichberechtigt an zwei Orten statt: neben Kassel in Athen. Auch das führte zu einem erheblichen Minus. Stadt Kassel und Land Hessen mussten eine Finanzierungslücke von 7,6 Millionen Euro stopfen. Bei der Aufarbeitung des Finanzdebakels geriet auch Oberbürgermeister Christian Geselle in die Kritik. Der Vertrag von documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff wurde frühzeitig aufgelöst. Mit Sabine Schormann gibt es nun eine Generaldirektorin für die Ausstellung, die alle fünf Jahre die Kunstwelt nach Kassel lockt.

