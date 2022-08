documenta auf Rekordkurs: Zur Halbzeit ähnlich viele Besucher wie 2017

Von: Matthias Lohr

Lange Schlangen gab es am Wochenende nicht nur vor dem Fridericianum auf dem Friedrichsplatz. © Uwe Schmidt/nh

Seit Monaten wird die documenta bundesweit wegen Antisemitismusvorwürfen kritisiert. Die Beliebtheit der Kunstschau ist jedoch ungebrochen. Zur Halbzeit liegen die Besucherzahlen fast auf Rekordkurs.

Kassel – Trotz der Schlagzeilen um Antisemitismus strömen so viele Besucher wie selten zur documenta in Kassel. Bis zur Halbzeit am Samstag zählte die Kasseler Kunstschau mehr als 410.000 Besucher – das sind fast so viele wie vor fünf Jahren, als 445.000 Menschen allein am Kasseler Standort gezählt wurden. Die Doppelschau von 2017 in Nordhessen und Athen ist bislang die documenta mit den größten Besucherzahlen.

Laut der Pressemitteilung der documenta vom Montag (08. August) sind die aktuellen Zahlen auch wegen Corona bemerkenswert. Durch die Pandemie war vor allem unklar, wie viele internationale Gäste nach Kassel kommen. Laut der documenta reisen diesmal 70 Prozent der Besucher aus Deutschland an (und 30 Prozent aus dem Ausland). Das Verhältnis ist demnach ähnlich wie bei der documenta 14 (65 zu 35).

documenta in Kassel: Fridericianum besonders beliebt bei Besuchern

Besonders beliebt waren die Ausstellungsorte Fridericianum, documenta-Halle, das Hallenbad Ost und das Hübner-Areal in Bettenhausen. Nicht nur am Samstag ist es voll. Auch freitags und dienstags werden viele Besucher gezählt.

Ein Rückgang verzeichnen die Organisatoren bei den geführten Rundgängen. Hier wurden mit 36.000 Besuchern fast 20.000 weniger gezählt als vor fünf Jahren. Laut der documenta und Museum Fridericianum gGmbH ist dieser Rückgang vermutlich hauptsächlich auf die coronabedingten Auswirkungen bei den Geschäfts- und Gruppenreisemarkt zurückzuführen.

Dagegen gibt es ein Plus bei den sogenannten School Walks und School Workshops: Mit mehr als 25 000 Schülern wurden 5000 mehr gezählt als vor fünf Jahren. Auch die Zwischenbilanz bei Dauerkarten (mehr als 14 600) und dem erstmals angebotenen Soli-Ticket (mehr als 3000) ist laut documenta positiv. (Matthias Lohr)

