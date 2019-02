documenta-Kuratoren besuchen das Fridericianum

Farid Rakun und Ade Darmawan vom Kollektiv "ruangrupa"

+ © Andreas Fischer Farid Rakun (links) und Ade Darmawan vor dem Fridericianum. © Andreas Fischer

Bei herrlich sonnigem Wetter haben die frisch ernannten künstlerischen Leiter der documenta 15 am Samstag Kassel kennengelernt. Für den Abend planen Farid Rakun und Ade Darmawan einen Besuch der Finissage im Fridericianum.

Der 44 Jahre alte Darmawan war Student bei Künstlerin Anne-Mie Van Kerckhoven in Amsterdam, die am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr eine Performance mit ihrem Partner Danny Devos plant. Das Motto des Duos Club Moral: "bunt, schrill und laut".

Die beiden Indonesier vom Künstlerkollektiv ruangrupa haben nach einem Interview-Marathon am Freitag schon den Abend mit Van Kerckhoven verbracht - in der Vino Bar Il Teatro in der Obersten Gasse.

