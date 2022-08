documenta-Lob aus Hamburg: Ex-Kasseler besuchen Kunstschau – Gaede kritisiert „Spiegel“

Von: Matthias Lohr

Die „Dürre Runde“: Ex-„Geo“-Chefredakteur Peter-Matthias Gaede (vorn in der Mitte) mit anderen Exil-Kasselern aus Hamburg auf der documenta fifteen. © Peter-Matthias Gaede

Nicht nur wegen der Ahlen Wurscht kehren die Mitglieder der „Dürren Runden“ gern nach Kassel zurück. Die Gruppe von ehemaligen Kasselern, die in Hamburg vor allem im Medienbereich tätig sind, hat sich nach der nordhessischen Spezialität benannt und besuchte nun die documenta.

Kassel – Unter ihnen war auch Ex-„Geo“-Chef Peter-Matthias Gaede, „Spiegel“-Reporterin Beate Lakotta und Filmproduzentin Heike Wiehle-Timm.

Die Teilnehmer besuchten unter anderem das Fridericianum, die documenta-Halle, das Naturkundemuseum sowie die Ausstellung „Lichte Wege“ auf dem Weinberg. Hinterher bilanzierten die Rückkehrer: „Das Ruangrupa-Konzept ist eine interessante Herausforderung westlicher Sehweisen.“

Volker Schäfer vom documenta forum, der den Besuch begleitete, hofft, „dass das direkte documenta-Erlebnis dieser Multiplikatoren einen Beitrag dazu liefern kann, die Ausstellung in ihren vielen Ausprägungen differenzierter wahrzunehmen, als es die fast ausschließlich auf den Aspekt ,Antisemitismus’ fokussierten Leitmedien tun“.

Schlagzeilen machte nach dem Besuch ein Offener Brief von Gaede an den „Spiegel“-Redakteur Alexander Neubacher, der die documenta eine „Horrorshow“ genannt hatte. Gaede fragt ihn, ob er sich sein Urteil nicht durch eine Recherche in Kassel verderben lassen wolle: „Dann wäre es ein Haudrauf-Journalismus der simpelsten Art, ein Armutszeugnis.“ Wie viele andere documenta-Kritiker war offenbar auch Neubacher bislang nicht in Kassel. Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung ließ er unbeantwortet.