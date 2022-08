documenta 15: Meydan-Wochenende vereint unter anderem israelisch-palästinensische Positionen

Das isrealisch-palästinensische Duo Dugri. © Dugri

Von morgen bis Sonntag bespielt das zweite Meydan-Wochenende die Kasseler Nordstadt in Kooperation mit dem 24. Kasseler Weltmusikfestival. Im Interview erzählen Ruangrupa-Mitglied Indra Ameng und Mirko Zapp, Geschäftsführer des Kulturzentrums Schlachthof, welche Chancen das Festival für den Stadtteil birg und wie ein israelisch-palästinensischer Dialog funktionieren kann.

Was kann das Festival für die Nordstadt tun?

Indra Ameng: Mit Meydan wollen wir die Festlichkeiten in die Öffentlichkeit tragen und die Menschen und Communities in den verschiedenen Stadtteilen treffen – nicht nur im Zentrum. Mirko Zapp: Durch das Programm kommen Leute in die Nordstadt und lernen etwas über uns als Institution und über den Stadtteil, aber wir laden auch explizit unsere migrantisch-geprägte Community in der Nordstadt ein und wollen sie erreichen.

Das Programm läuft in Kooperation mit dem 24. Kasseler Weltmusikfestival. Im Gegensatz zu vielen Festivals in Deutschland wird hier Frauen und anderen Geschlechtern viel Raum gegeben. Worauf haben Sie bei der Konzeption geachtet?

Zapp: Vor allem auf Diversität. Nicht nur, was Geschlechter betrifft, aber auch Nationalitäten, kulturelle Hintergründe und was für Erfahrungen die Künstlerinnen und Künstler nach Kassel bringen. Wir haben uns gefragt, wie das Programm besonders fruchtbar sein kann. Als Schlachthof versuchen wir, auch außerhalb von Meydan Emanzipation zu fördern, das war also schon immer Teil des Weltmusikfestivals. Ameng: Es geht auch darum, Erfahrungen mit verschiedenen musikalischen Stilen und Sounds zu kreieren.

Was sind für Sie Highlights des Programms?

Ameng: Für mich ist interessant, dass es einen Mix in der Auswahl der Künstler gibt. Das Programm ist in Zusammenarbeit der documenta fifteen und dem Schlachthof entstanden. Manche der Acts sind vom Schlachthof ausgewählt, andere kommen von uns. Zapp: Durch die Zusammenarbeit mit Ruangrupa ist unser Programm auch wesentlich jünger geworden. Einer meiner Favoriten sind beispielsweise TootArd, die eine Art von Disko-Musik machen, die ich so noch nie gehört habe. Oder die Rapperin La Nefera, deren Musik sehr empowernd ist. Ameng: Und zum Beispiel die Rapperin Ebow ist in Deutschland ja auch sehr populär.

Spielt am Samstag im Nordstadtpark: Rapperin Ebow. © Marko Mestrovic/NH.

Auch gibt es eine Lesung von Dugri – einem israelisch-palästinensischen Duo, das den jüdisch-arabischen Austausch fördern will. Der Nahostkonflikt ist eines der großen Themen der documenta fifteen geworden. Inwiefern hat das in die Programmgestaltung reingespielt?

Zapp: Wir haben uns als Schlachthof gefragt, wie wir mit der Debatte umgehen können, denn Schweigen ist keine Lösung. Wir haben hier die Möglichkeit, unterschiedlichen Positionen eine Bühne zu geben und einen Raum zu schaffen für Gespräch und Dialog. Eine fertige Antwort haben auch wir nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, nach Leuten zu schauen, die diesen Dialog schon leben, um von ihnen zu lernen, wie man einen Dialog in dieser schwierigen Situation schaffen kann. Für Dugri ist es das erste Mal, das außerhalb von Israel zu tun, also ist es auch für sie eine neue Situation. Wir wollen daran arbeiten, mit Konflikten umzugehen, und das sollte sich auch im Programm widerspiegeln. Ameng: Es geht auch um Vermittlung: Unser Programm besteht nicht nur aus Musik, sondern auch aus anderen Komponenten. Es ist ein guter Ort, um zu lernen.

Wie kann ein solcher Austausch gelingen?

Ameng: Er braucht Zeit. Ein Problem lässt sich nicht direkt lösen. Aber man muss offen sein, sich zuzuhören, um voneinander zu lernen. Zapp: Jeder Mensch muss offen sein, einen Dialog zu starten. Das ist ein Fakt. Aber es braucht Zeit, wie Indra Ameng sagt, und vielleicht braucht es auch Impulse von anderen. Das war meine Idee. Manchmal braucht man einen Mediator.

Zu den Personen Indra Ameng ist Mitglied des documenta-fifteen- Kuratorenteams Ruangrupa. Mirko Zapp ist seit 2020 Geschäftsführer des Kulturzentrum Schlachthof in der Kasseler Nordstadt. Vorher war er an der Grimmwelt tätig.