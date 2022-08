Interieur mit Zukunft: Beim Ruruhaus setzt documenta auf Nachhaltigkeit

Büro Drebes und Oertel hat documenta-Zentrale gestaltet

+ © Anna Lischper Aus Ziegelsteinen wurden Mauern, Kommissionierwagen sind die Ticketschalter: Die Kasseler Produktdesigner und Innenausstatter Saskia Drebes und Nils Oertel haben das Ruruhaus im Team mit den Nutzern gestaltet. © Anna Lischper

Die Ziegel kommen auf Dächer, das Gerüst wird wieder abgebaut und die Holzplatten gehen in den Fundus der documenta über. Wenn die 100 Tage abgelaufen sind, wird mit der Bedeutung des Ruruhauses als Besucherzentrum der documenta auch dessen Innenausstattung aufgelöst.

Kassel - Nachhaltigkeit war eines der Kriterien für die Gestaltung des Ruruhauses, der Zentrale der documenta. Und damit eines der Dinge, die Saskia Drebes (34) und Nils Oertel (36) berücksichtigen mussten, als sie Ende letzten Jahres mit der Konzeption des Besucherzentrums beauftragt wurden. Seit mehr als 50 Tagen gehen documenta-Besucher aus aller Welt ein und aus im Ruruhaus – alle Ideen haben sich eingelöst, sind sich Drebes und Oertel einig. „Die Besucher zeigen keine Berührungsängste, so war das gedacht.“

Die beiden Produktdesign-Absolventen der Kunsthochschule Kassel arbeiteten schon im Studium viel zusammen und gründeten nach ihrem Abschluss 2018 das Design-Studio Drebes und Oertel für Produkte und Innenausstattung. Das Ruruhaus schließt sich an Aufträge an wie etwa die Konzeption der Neuen Denkerei in Kassel oder die Veranstaltungs- und Workshopfläche Change Hub der Evangelischen Bank in Berlin. Als Daniel-Düsentriebs mit Design-Anspruch machten sie jüngst auch mit dem Desinfektionsmittelspender Toi Care und einer für Dixi entworfenen Handwaschsäule auf sich aufmerksam. Das Besondere an dem Ruruhaus-Auftrag war – neben der Freude, erstmals als Mitwirkende der documenta im Vorfeld dabei sein zu dürfen – das Team, oder besser: die Teams.

Zwar sei die documenta der Auftraggeber, die Fläche bestehe aber aus mehreren Zonen. So habe man eng zusammengearbeitet mit dem Fridericianum als Café-Betreiber, mit den Buchhandlungen Vietor und Walter König, mit Ruangrupa für die Lumbung-Gallery, mit dem Tour- und Ticketverkauf der documenta und mit der Sparkasse. Der Hauptsponsor betreut den Infoschalter, wohinter eine Arena errichtet wurde, die etwa als Treffpunkt für Kick-Offs und Aufenthaltsort für die Besucher fungiert.

„Es wurde an sehr vielen Schräubchen parallel gedrehtund wir haben viel gepuzzelt“, sagt Saskia Drebes und spielt an auf zahllose Absprachen und Abstimmungen. Das Miteinander der documenta-Beteiligten habe man gleich gespürt, genauso wie die lockere Atmosphäre. „Es passiert sonst eher nicht, dass sich bei der Präsentation Leute mit ihrem Mittagessen dazusetzen“, nennt Oertel als ein Beispiel. Und als es bis zwei Tage vor documenta-Eröffnung noch um den Aufbau ging, hätten die beiden selbst angepackt.

Neben der Nachhaltigkeit, die man mittlerweile bei Konzepten eh mitdenke, sei die Flexibilität der einzelnen Bestandteile wichtig gewesen. Dass etwa die Buchhändler, die „als Besuchermagnet“ ganz hinten platziert wurden, die Elemente so nutzen können, wie sie ihre Ware präsentieren möchten. Und dass die Café-Besucher mit ihrem Getränk dank der herausgenommenen Scheiben einfach auf die Terrasse kommen. „Würden sich die Hygienebestimmungen ändern, könnte man die Ticketschalter auseinanderziehen oder draußen unter dem Vordach platzieren“, erläutert die Kasselänerin Drebes. Bis auf diverse kleine Eingriffe in die Beleuchtungssituation habe man auf feste Installationen verzichtet und den Raum der ehemaligen Sportarena versucht, atmosphärisch und zugleich funktional zu gestalten.

So ist es gut möglich, dass aus den aus Kommissionierwagen bestehenden Ticketschaltern in Zukunft eine mobile Bar wird, sich das schnell nachwachsende Pappelsperrholz im Fridericianum wiederfindet oder die aus alten MHK-Bannern geschneiderten Sitzsäcke einen Platz in einem Kasseler Museum bekommen. Auch in diesem Fall wird die documenta fifteen Spuren hinterlassen. (Anna Lischper)