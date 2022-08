Interviewreihe „Kick - start of the day“ findet jeden Vormittag im Ruruhaus statt

Von: Amir Selim

Hören gebannt zu: Die vielen Besucher im Welcome Center des Ruruhauses bei der Interviewreihe „Kick – start of the day“. © Victoria Tomaschko

Seit Anfang August gibt es jeden Morgen Interviews im Ruruhaus zu hören und sehen. Von Ruangrupa bis zu Gästen der documenta sind viele interessante Gesprächspartner dabei.

Kassel – Von Mitgliedern von Ruangrupa bis hin zu Künstlern und Gästen der documenta – bei dem Format „Kick – start of the day“ kommen sie alle zu Wort. Die Interviewreihe findet täglich von 10.30 bis 10.45 Uhr am Welcome Center im Ruruhaus statt.

Organisiert wird das Projekt von den sogenannten Sobats (indonesisch für Freund oder Gefährt): Diese begleiten die Besucher der Kunstausstellung bei Führungen und Rundgängen. Interviews führen verschiedene Personen, darunter Susanne Hesse-Badibanga, Leiterin von Bildung und Vermittlung bei der documenta fifteen.

Sowohl auf Deutsch als auch Englisch werden die Gespräche geführt. Groß vorbereitet werden die 15-minütigen Gespräche nicht: „Da geht es auch um Spontanität“, sagt Hesse-Badibanga. Es werde kurz über die Themen gesprochen, dann gehe es schon los. Es soll eine Art Frühstücksfernsehen für die Besucher der documenta sein.

Die Idee zu dem Format entstand vor der documenta in Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzgruppe. Diese habe die Willkommenszone mitfinanziert, an der die Veranstaltung stattfindet. An den Info-Points werden deshalb auch Sparkassenauszubildende eingesetzt. Dass es dann erst Anfang August losging, habe an Corona gelegen.

Jetzt werde das Programm bis zum Ende der documenta angeboten. Das englische Angebot sei teilweise besser besucht, sagt Hesse-Badibanga. Es gebe schlicht viele Gäste, die englischsprachig sind und nach dem Kartenkauf bei dem Programm hängen bleiben. Aber auch bei den deutschsprachigen Interviews seien viele Gäste da. (Amir Selim)