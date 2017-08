Parthenon der verbotenen Bücher: Bald läuft der Film rückwärts

Populärstes Kunstwerk wird demnächst wieder abgebaut

+ © Koch Auch nachts eine Attraktion: Der Parthenon der Bücher zieht die Besucher zu jeder Tageszeit an. © Koch

Kassel. Noch fehlen 4000 Bücher für zwei Säulen. Am Ende der documenta sollen die Werke, die irgendwann einmal verboten waren, an das Publikum verteilt werden.

Es gibt wohl kaum ein anderes documenta-Kunstwerk, das so viele Menschen schon aus der Planung- und Wachstumsphase kennen. Als die argentinische Künstlerin Marta Minujín im Oktober 2016 erstmals öffentlich in Kassel auftauchte und mit einer roten Kordel die Umrisse ihres Büchertempels deutlich machte, war das bereits ein Medienereignis. In einem Film über den Parthenon der Bücher wäre diese Sequenz ein sinnvoller Abspann. Ansonsten könnte man die Geschichte auch vom Ende her erzählen.

+ Bei der Eröffnung: Marta Minujin auf dem Friedrichsplatz. © Malmus Irgendwann in den nächsten Tagen wird das letzte von über 60.000 Büchern in das Metallgerüst der riesigen Konstruktion gehängt. Dann beginnt schon bald der lange Abschied von einem Lieblingskunstwerk vieler Besucher der documenta 14. Nach und nach sollen die verbotenen Bücher wieder in Umlauf gebracht werden. So hatte es die Künstlerin von Anfang an geplant. Tausende von Besuchern werden Tausende von Büchern mitnehmen. Alle haben einen Stempel, der dokumentiert, dass sie Teil einer großen Kunstinszenierung waren. Die Botschaft: Die Freiheit der Kunst und der Literatur, die Freiheit des Denkens sind stärker als jede Zensur.

Nach und nach wird die Gerüststruktur des 30 mal 70 Meter großen Bauwerks wieder deutlich werden. Es wird noch eine Weile nach der documenta zu sehen sein, ehe der Abbau vollendet ist. Spätestens, wenn nur noch Teile des Gerüsts stehen, wird man sich an die Zeit vor der documenta und an die Vorfreude erinnern. Einige Erwartungen wurden möglicherweise enttäuscht. Der Parthenon der Bücher war zu allen Tages- und Nachtzeiten eine Attraktion – abends auch mit einer eindrucksvollen Beleuchtung und tanzenden Menschen.

+ Swing in Kassel: Auch für diese stimmungsvolle Tanzveranstaltung bot das Parthenon die Bühne. © Fischer

In Vergessenheit wird der Parthenon, der auch als Sinnbild für die Verbindung zwischen den Ausstellungsorten in Athen und Kassel steht, sicher nicht geraten. Im Gegensatz zu dem Obelisken auf dem Königsplatz kann er zwar nicht bleiben. Er wurde allerdings mit moderner Fototechnik und dem Einsatz von Drohnen detailgenau dokumentiert. Der Parthenon wird in digitaler Form erhalten bleiben. In der Erinnerung sowieso.

So ist der Parthenon der Bücher entstanden

Über Wochen hinweg isz der Parthenon der Bücher aufgebaut worden. Wir zeigen im Video, wie das Wahrzeichen der d14 nach und nach in die Höhe gewachsen und mit Büchern behängt worden ist.