Strahlkraft für die documenta: Der grüne Laser leuchtet heute wieder

In der Aue, zum Herkules und zum Landesmuseum

+ © Foto: Meyer/nh Ziel Herkules: Vom Zwehrenturm strahlt der Laser bis hoch hinauf. Unser Archivfoto zeigt auch das beleuchtete Oktogon. © Foto: Meyer/nh

Kassel. Vor fünf Jahren hat documenta-Chefin Carolyn Christov-Bakargiev den Laser vom Zwehrenturm noch als störend empfunden. Er blieb für 100 Tage aus. Diesmal stört er nicht, ganz in Gegenteil.

Die Kunst in der Aue am Küchengraben wird durch den grünen Strahl, der sich im Wasser spiegelt, noch eindrucksvoller.

„Jeden Samstag leuchtet der Laser, das ist mit der documenta so abgesprochen“, sagt Volker Schäfer vom documenta-Forum. Deshalb geht ein Strahl vom Zwehrenturm zur Orangerie und wird von dort mit einem Spiegel zum Küchengraben umgeleitet.

+ Karte: So strahlt der Laser.

Doch nicht nur in der Aue ist der Laser am Samstag wieder zu sehen. Er leuchtet vom Zwehrenturm zum Herkules und mit einem etwas schwächeren Strahl auch zum Turm des Hessischen Landesmuseums an der Wilhelmshöher Allee. Der war durch die die Sanierung des Museums lange abgeschaltet und wirkt jetzt wie neu.

200.000 Euro Spenden

Das documenta-Forum hat dafür gesorgt, dass das Laserkunstwerk von Horst H. Baumann aus dem Jahr 1977 überhaupt noch leuchtet. Als die Technik vor einigen Jahren für 200.000 Euro saniert werden musste, hat der Verein das Geld dafür zusammengetrommelt. Und zwar mit einer sehr erfolgreichen Aktion. Spender konnten symbolische Lasermeter kaufen. Mindestens einen, aber je nach Finanzkraft auch sehr viel mehr.

+ Volker Schäfer Mittlerweile ist die Technik ganz oben im Zwehrenturm auf einem modernen und auch sehr effizienten Stand. „Der Laser verbraucht nur noch drei Prozent der Energie von früher“, sagt Volker Schäfer. Durch eine Kooperation mit dem heimischen Solartechnikhersteller SMA wird dieser Strom selbst produziert.

Das documenta-Forum hat nicht nur für die Sanierung des Lasers gesorgt, sondern auch zugesagt, den Betrieb zehn Jahre lang zu organisieren. Diese Zeit läuft Ende kommenden Jahres aus.

+ Strahl Richtung Herkules: Auch über dem Parthenon der verbotenen Bücher ist der Laser heute zu sehen. © Foto: Siemon

Verhandlungen mit möglichen neuen Betreibern führt die Stadt bereits. Möglicherweise wird dann auch eine Idee für einen weiteren Laserstrahl umgesetzt. Der könnte vom Hessischen Landesmuseum über die Wilhelmshöher Allee bis zum Herkules strahlen. Damit wäre dann auch bei Nacht die Verbindung zwischen der Stadt und dem Weltkulturerbe im Bergpark hergestellt.

Hintergrund: Kunstwerk zur documenta 6

Das Kunstwerk Laserscape stammt von Horst. H. Baumann. Zur documenta 6 im Jahr 1977 waren noch ein grüner und ein roter Laserstrahl zu sehen. Für die Sanierung des roten Strahls fehlte bislang das Geld. Vom Zwehrenturm zum Herkules sind es Luftlinie 7350 Meter.